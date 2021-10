Promozione: il programma dell'ottava giornata

Dopo il turno infrasettimanale, tornano in campo oggi anche i due gironi di Promozione. Nel girone A, la neo capolista Ventinella ospita in casa il Mantignana, cercando di sfruttare lo scontro diretto tra le inseguitrici Tavernelle e Pierantonio. Big match di alta classifica anche nel girone B, con la prima della classe C4 in cerca di riscatto dopo la sconfitta di mercoledì in casa contro il Guardea, terza forza del campionato. Il Terni Est secondo ospite del San Venanzo. Ecco tutte le partite in programma nei due gironi:

GIRONE A:

Arna -Selci Nardi

Grifo Sigillo- Piccione

Marra San Feliciano - FC Castello

Pierantonio - Tavernelle

Pievese - Casa del Diavolo

Pietralunghese - Magione

Pontevecchio - Montone

San Marco Juventina - Tiberis Macchie

Ventinella - Mantignana

GIRONE B:

Amc 98- Viole

Athletic Club Bastia- Campitello

Clitunno- Todi

C4- Guardea

Julia Spello- Romeo Menti

Montefranco - Montecastello Vibio

Petrignano- Amerina

San Venanzo- Terni Est

Vis Foligno - Superga 48