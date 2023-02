Calcio serie B, Ascoli - Perugia: la diretta della partita

Un "quasi"derby per continuare la scalata. Il Perugia, reduce da due convincenti vittorie consecutive, tra l'altro senza gol al passivo, si prepara a scendere in campo al Del Duca contro un Ascoli ferito, ma che ha ricompattato i ranghi dopo l'avvento in panchina di Roberto Breda. E' proprio l'incognita derivata dal cambio di allenatore a tenere in allarme l'ambiente biancorosso: Fabrizio Castori, che conosce bene l'ambiente essendo stato protagonista 12 anni fa di una grande impresa, teme proprio la voglia di rivalsa dei bianconeri, una volta vittoriosi nelle ultime 12 uscite, e ha avuto il suo bel daffare per tenere sulla corda il gruppo.

Non ci sarà come è noto Simone Santoro, squalificato ma fresco di rinnovo contrattuale; out anche Aljaz Struna, non ritenuto ancora idoneo alla convocazione, mentre il tecnico può contare sui recuperati Cristian Dell'Orco, di ritorno dal turno di stop imposto dal giudice sportivo, e Marco Olivieri, pronto a far male all'avversario.

Seguite la diretta in tempo reale dell'incontro su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.