Calcio, per la Procura Federale non c'è illecito in Perugia - Benevento: il goal di Kouan non era una combine

Tanto rumore per nulla. E' un detto molto ricorrente e utilizzato in parecchie situazioni della vita quotidiana e che si addice perfettamente al famoso caso Perugia -. Benevento. Per chi non sa o non si ricorda la storia di questa partita, finita 3-2 per i biancorossi, risultato che non è bastato loro per centrare i playout (e probabilmente qualcosa di più visto quanto accaduto nei tribunali sportivi e amministrativi), è finito sotto inchiesta il gol siglato da Christian Kouan complice un errore evidente del difensore ospite Maxime Leverbe. Tutto però si è limitato alla classica distrazione tecnica e, dopo le audizioni di rito dei protagonisti, la vicenda si è risolta in una bolla di sapone.

Non c'è dunque illecito sportivo, con buona pace di alcuni tifosi avversari che, specialmente sui social, avevano previsto, proprio nel bel mezzo della battaglia per la riammissione in B poi sfumata, una conclusione del tutto diversa.

Va sottolineato infine che l'ambiente biancorosso è rimasto tranquillo fin dall'inizio: non ci sono mai stati elementi che facessero pensare a qualcosa contrario alle regole e la decisione assunta oggi dagli organi federali non può che essere la conferma di questo.

La nota ufficiale

"Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente C.G.S., AC Perugia Calcio comunica che le indagini relative all‘accertamento finalizzato alla verifica della condotta antisportiva tenuta da alcuni tesserati in occasione della gara Perugia – Benevento del 19/05/2023 valida per il Campionato di Serie B sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso"