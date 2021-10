Gli anticipi nella sesta giornata di Promozione

A partire dalle 15 di sabato 9 ottobre, saranno tre gli anticipi che apriranno la sesta giornata nel campionato di Promozione. Due le partite in programma nel girone A: il Piccione, in cerca di punti per risalire dalle zone basse della classifiche, ospita sul prato amico il Casa del Diavolo reduce dal pareggio interno con la San Marco Juventina. Nell'altra sfida il Ventinella, seconda forza del girone scavalcata in cima dal Tavernelle dopo il pareggio a reti bianche con il Selci Nardi, riceve il Montone sconfitto in casa domenica scorsa dall'Arna. Nel girone B, interessante sfida tra la C4 capolista e l'Amerina. Ecco le partite in programma:

GIRONE A:

Piccione - Casa del Diavolo (sabato ore 15,15)

Ventinella - Montone (sabato ore 15,30)

GIRONE B:

C4 - Amerina (sabato ore 16)