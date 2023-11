Calcio serie C, derby Perugia - Gubbio: Angella ci spera

Due sconfitte in quattro giorni, peraltro con il minimo scarto, non scalfiscono il buonumore del Perugia, che si accinge a ad affrontare un'altra prova importante, il derby regionale contro il Gubbio. I tifosi, pensando agli ultimi precedenti, iniziano a fare gli scongiuri: i biancorossi nel 2020/21 hanno raccolto nelle due sfide disputate un solo punto (0-0 al Curi, 3-1 per i padroni di casa, che tornarono a vincere dopo ben 73 anni, al Barbetti) e questi risultati sembravano rallentare in maniera decisiva la rincorsa al vertice della classifica. Si spera che questa volta possa accadere il contrario: ovviamente sarà indispensabile ottenere la vittoria e non prendere sottogamba un avversario ben costruito, capace di fermare sul pareggio, con qualche recriminazione peraltro, il Cesena.

Nel frattempo a Pian Di Massiano ci si leccano, con la massima serenità, le ferite di una settimana non iniziata come magari ci si attendeva. La squadra è tornata in campo, seppur divisa in gruppi (in palestra chi ha preso parte al match del Neri, in campo tutti gli altri), per preparare questo importante appuntamento. Sarà importante, nelle ore che precedono il match, verificare il grado di recupero dei giocatori che hanno dovuto almeno in parte fare gli straordinari. Di certo sotto questo punto di vista i rossoblù, che in Coppa hanno perso nel turno precedente proprio contro il Rimini, partono con un notevole vantaggio.

Pronto a schierarsi

Alla seduta di antivigilia, svoltasi a porte chiuse, ha preso parte anche Gabriele Angella, che spera dunque di poter essere della partita. Sulle sue condizioni non si sa moltissimo, ma il fatto che oggi almeno apparentemente non abbia accusato problemi di sorta fa pensare che domenica ci possa essere. Ieri Morichelli e Souarè hanno dimostrato di poter fare buone cose, ma in partita come queste l'esperienza del capitano non solo può far comodo, ma è fondamentale. Anche perchè questa volta davvero non si può fallire.

Rebus attacco

Appare chiaro che si tornerà a giocare con il 4-3-1-2. Nella fattispecie Santoro giocherà alle spalle di Vasquez, il grande ex, e uno tra Matos e Seghetti. Nessun cambio previsto a centrocampo, con il solito trio Iannoni - Bartolomei - Kouan, mentre in difesa continuerà la rotazione degli esterni (stavolta potrebbe toccare a Paz e Bozzolan), mentre il tecnico spera di poter schierare la coppia centrale Angella - Vulikic. In porta ci sarà ovviamente Adamonis.