Calcio serie C, Ancona - Perugia: la diretta della partita

Sei giorni dopo l'importante successo contro l'Entella il Perugia si accinge nuovamente a tornare in campo. Il calendario riserva questa volta, agli imbattuti uomini di Francesco Baldini, una delle trasferte più insidiose e sentite, quella di Ancona. Il ruolino di marcia dei match giocati allo stadio Del Conero recita zero vittorie e quella di stasera appare un'occasione più che propizia per cancellare questo numero. Il compito chiaramente sarà tutt'altro che facile, in primis perchè la tifoseria dorica pare aver ritrovato il giusto entusiasmo e sicuramente, almeno a giudicare dagli striscioni comparsi in città, si farà sentire; in secondo luogo perchè la squadra, con i due risultati utili consecutivi dal ritorno di Gianluca Colavitto, pare essersi rivitalizzata. Bisogna dunque diffidare da partite del genere, ma ciò non vuol dire che il Grifo non debba cercare di mettere le cose in chiaro e di imporre la propria superiorità.

Baldini ha potuto recuperare nell'ultima rifinitura sia Alessandro Seghetti che Marius Adamonis: mentre quest'ultimo giocherà sicuramente l'attaccante potrebbe subentrare a partita in corso viste le caratteristiche dell'avversario. Favorito per giocare accanto a Cudrig, a caccia di una conferma, è Vasquez.

Sull'altro fronte torna a disposizione Stefano Pellizzari, che comporrà la coppia centrale con Cella. Clemente e Barnabà si giocano una maglia sulla corsia di destra del 4-3-3 disegnato dal tecnico campano. Gli altri ballottaggi infine sono Saco e Nador per il centrocampo ed Energe e Peli per l'attacco.

Perugia Today seguirà in diretta la partita a partire dalle 20:45 garantendo la cronaca in tempo reale. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Del Conero.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Cioffi. A disp. Vitali, Testagrossa, Peli, Marenco, Useini, Agyemang, Kristoffersen, Bugari, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Nador, Basso. All. Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Cudrig, Vazquez. A disp. Furlan, Souarè, Paz, Cancellieri, Torrasi, Giunti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Lisi, Matos, Ricci, Seghetti. All. Baldini