Calcio serie C, la vetta resta lontana per il Perugia ma con questo spirito si può sperare

In diversi hanno storto il naso dopo l'ultima prestazione, ma l'1-1 con cui il Perugia è riuscito a fermare la Torres, che fino a domenica scorsa aveva vinto tutte le partite, Coppa Italia compresa, e si era presentata al Curi sulla scorta dei soli due gol subiti, deve essere letto nella maniera giusta. Certo, la classifica non sorride troppo ai biancorossi, ma questo risultato è sicuramente utile sia per quanto hanno fatto gli avversari (pareggi per Pescara e Cesena) sia soprattutto per lo spirito messo in campo.

E' vero che si gioca in serie C, ma non si può non rimarcare una caratteristica che discosta questa squadra dal recente passato: quella di non voler mai perdere. Tutte le volte che sono andati sotto i Grifoni sono riusciti a rimontare, costruendo in quest'ultimo caso i presupposti per vincere. E' questo, al di là di tutte le discussioni che si possono fare sulla presunta incompletezza della rosa, può rappresentare un'importante carta da giocare.

E' il momento di sprintare

Le lunghezze di ritardo dalla verra dunque erano e restano otto, ma il divario, per le ragioni sopra descritte e per il fatto che si è soltanto agli inizi, può essere colmato. Servirà una maggiore concretezza, magari badando meno possibile all'estetica (cosa che in queste ultime partite a dir la verità si è già vista), in occasione del tour de force a cui i ragazzi di Baldini saranno chiamati.

Prima tappa domenica prossima ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, una squadra composta da giovani da lanciare in prima squadra e che da anni partecipa al campionato di terza serie, ma che difetta spesso della necessaria continuità. E' questo l'aspetto di cui bisognerà approfittare. Poi giovedì 26 la seconda trasferta di fila, esattamente in quel di Recanati, un gruppo di cui si conosce ancora poco. Infine lunedì 30 il match contro la Virtus Entella al Curi, altra formazione indicata tra le favorite ma dall'andamento zoppicante, con la conseguenza del cambio di allenatore. Ai biancoazzurri va prestata la necessaria attenzione dato che l'ultima vittoria, ottenuta al Comunale contro il Gubbio in rimonta, potrebbe rivitalizzarli.

Qual'è il bottino da poter auspicare? Chiaro che nove punti sarebbe il massimo, ma almeno in questa fase, sotto il profilo della continuità e del morale, è sempre importante non perdere, poi ci sarà tempo per riassestare la classifica.

Possibili assi nella manica

Le tre partite in otto giorni dovrà consentire per forza di cose di vedere all'opera alcuni elementi che fino a questo momento hanno avuto poco spazio. Uno di questi è Federico Ricci, autore di un ingresso in campo decisivo contro i sardi. La sua condizione è in crescita e lo dimosta lo splendido assist per Seghetti, autore del prezioso pareggio. Poi Emanuele Torrasi, a segno in Coppa Italia, che potrebbe far rifiatare un Bartolomei autentico stakanovista. Atteso anche Nicolò Cudrig, tra l'altro un ex bianconero. Ma l'elenco potrebbe allungarsi ancora.