Calcio serie C, il Perugia perde Adamonis per tre giornate

Come si temeva è arrivata la stangata. Il Perugia dovrà fare a meno del suo portiere per i match contro Fermana, Torres e Juventus Next Gen: il giudice sportivo lo ha squalificato per tre giornate Marius Adamonis a causa del rosso diretto comminato dal direttore di gara, la signora Marotta di Sapri, nel finale del vittorioso match contro il Sestri Levante.

Una sanzione indubbiamente pesante, che farà riflettere la società se fare ricorso o meno qualora questo provvedimento fosse ritenuto eccessivo.

La nota ufficiale

Nelle motivazioni della sentenza si legge che Adamonis è stato squalificato per tre giornate "per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze e per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbandonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario".