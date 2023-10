Calcio serie C, il Perugia spera in uno sconto per Adamonis

Il Perugia finalmente sembra aver preso la marcia giusta e guarda con fondato ottimismo al match di domenica prossima alle ore 14 contro la Torres, capolista a sorpresa ma evidentemente con merito viste le sette vittorie su sette partite disputate (che sarebbero otto con la Coppa Italia). E così, mentre la squadra continua a prepararsi per cercare di trovare le contromisure giuste, c'è un pensiero che anima in queste ultime ore la società biancorossa.

E' la situazione riguardante il portiere titolare Marius Adamonis, che a Fermo ha scontato la prima delle tre giornate di squalifica comminategli dal giudice sportivo. Ne restano dunque due, quella di domenica prossima e quella successiva, la trasferta di Alessandria contro la Juventus Next Gen, in programma il 22 ottobre.

La società, dopo essersi nei giorni scorsi consultata con un legale, ha deciso di inoltrare il ricorso. L'obbiettivo è lo sconto di un turno ed il rientro in Piemonte tra due partite. Anche se va detto che Furlan al Recchioni non lo ha fatto rimpiangere.

Quando il verdetto?

Per la giornata di domani è prevista la discussione del reclamo presentato dal club contro questa decisione del giudice, ritenuta evidentemente eccessiva. Non è ancora dato sapere l'ora precisa in cui verrà emessa la sentenza, ma una cosa è certa: oltre che avere due occhi sul campo, per seguire l'allenamento dei giocatori, e uno a Roma. Prevista l'uscita di un comunicato appena il verdetto sarà ufficiale.

Su cosa puntare

Il Perugia spera di convincere gli organi giudicanti con la ricerca di attenuanti. Dalle immagini si vede chiaramente che Adamonis subisce il fallo da parte del giocatore del Sestri Levante in fase di rinvio, da cui poi è scaturita la reazione con conseguente rosso diretto. Sulla carta però le possibilità sembrano essere poche, soprattutto per quanto accaduto dopo il provvedimento disciplinare comminato dal direttore di gara, la spinta all'avversario che lo aveva invitato ad abbandonare il campo (CLICCA QUI PER LEGGERE IL DISPOSITIVO). Tutto però può accadere, non resta che attendere qualche ora e tutto si saprà.