Calcio serie C, Adamonis difenderà regolarmente la porta del Grifo

E' opportuno partire subito con la novità più attesa. Marius Adamonis al Del Conero ci sarà. Il portiere lituano, decisivo dopo il rientro dalla lunga squalifica, è subito risultato decisivo e si candida a fare altrettanto contro l'Ancona, formazione confinata nella parte destra della classifica ma pur sempre in ripresa.

Ma cosa aveva fatto temere per una sua possibile assenza? L'influenza, che ieri lo ha colpito in maniera abbastanza intensa, ma per fortuna breve, tant'è che in occasione dell'allenamento di questa mattina, quello d'antivigilia, era regolarmente presente.

Sicuramente una notizia positiva all'alba di un nuovo tour de force che i biancorossi dovranno affrontare: dopo Ancona è in programma un'altra trasferta, questa volta a Rimini, per la Coppa Italia per chiudere domenica 12 con il derby contro il Gubbio. ù

C'è chi inizia a preoccupare

Doveva tornare ad allenarsi oggi, ma l'affaticamento muscolare che lo ha fermato già ieri lo ha costretto al rinvio. Si tratta di Alessandro Seghetti, tra gli uomini in questo momento più ispirati del reparto offensivo, a questo punto in dubbio per il match in terra dorica. Francesco Baldini spera in tutti i modi di recuperarlo almeno per la panchina perchè anche un suo ingresso a partita in corso potrebbe rivelarsi importante al cospetto di un avversario che, almeno sulla carta, dovrebbe lasciare parecchi spazi.

Sotto la lente di ingrandimento anche le condizioni di Christian Acella, che da lunedì dovrebbe tornare a lavorare con la squadra, e Cristian Dell'Orco, che continua a progredire e pertanto tra due settimane dovrebbe essere a disposizione.

Bagarre in attacco

Questa volta ci dovrebbero essere delle certezze in più in merito al modulo da adottare, cioè il 4-3-1-2. Il che significa che Santoro giocherà sulla trequarti alle spalle di due attaccanti. Saranno in quattro a contendersi due maglie: Lisi - Vasquez e Matos - Seghetti per la precisione. Non si prevedono sostanziali modifiche negli altri reparti, con un centrocampo composto da Iannoni, Bartolomei e Kouan, e una difesa con Paz e Bozzolan in procinto di spuntarla su Mezzoni e Cancellieri sulle corsie laterali e la coppia centrale Angella - Vulikic.