A Gubbio arriva l'Aquila Montevarchi. Torrente alla vigilia: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Modena"

Nonostante la sconfitta, la prestazione del Gubbio a Modena è stata più che convincente. Domani, nell'ultima partita prima del giro di boa, i rossoblù ospitano al "Barbetti" l'Aquila Montevarchi, che ha due soli punti in meno dei padroni di casa in classifica. Le maglie dell'incontro (nella foto) verranno messe all'asta e il ricavato sarà devoluto alla casa famiglia Santa Lucia per le attività a sostegno dei bambini.

Nella conferenza della vigilia, Torrente fa il punto della situazione sull'ultimo periodo prima della sosta: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Modena, migliorando la concentrazione nell’arco della partita per far arrivare risultati. La squadra è viva ma dobbiamo stare più attenti in difesa. A Modena abbiamo preso due gol evitabili". Più sostanza che forma, quindi, è il concetto espresso da Torrente, che poi continua: "In questo momento mi accontento anche di giocar male e vincere. I punti contano più del gioco soprattutto nel girone di ritorno, molto più concreto che estetico rispetto a quello di andata". Sul prossimo avversario, Torrente afferma: "Squadra giovane, aggressiva e molto dinamica. Stanno facendo bene in campionato, infatti hanno solo due punti in meno rispetto a noi in classifica. Sarà una partita difficile".