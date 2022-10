Calcio serie B, un Perugia irriconoscibile perde anche a Como ed è ultimo in classifica

Fischio finale. Il Perugia esce sconfitto anche al Sinigaglia e sprofonda all'ultimo posto in classifica. Il leitmotiv è stato pressoché identico alle ultime uscite: gioco e pericolosità pari a zero. Il Como vince con praticità e con il minimo sforzo questa partita è ora lo spettro della C si fa sempre più ingombrante. Si attendono pertanto eventuali provvedimenti da parte della società. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, al prossimo incontro

95' cross da destra, testa di Di Carmine e palla alta di poco

94' Celeghin ferma fallosamente Melchiorri e si prende il giallo

92' ci prova Beghetto su punizione ma la barriera ribatte

7' di recupero

90' giallo per Cagnano per fallo al limite dell'area su Strizzolo

85' il Como esaurisce le sostituzioni: Iovine per Arrigoni e Celeghin per Baselli

83' gol annullato a Cutrone per fuorigioco

81' giallo per Chaja per fallo su Melchiorri

78' Baldini le tenta tutte: fuori Paz e Dell'Orco rispettivamente per Melchiorri e Vulikic

76' cross da Destra, incornata di Cerri appena fuori

75' nel Como Chaja per Fabregas

65' anche Baldini ricorre alla doppia sostituzione: Casasola e Angella rimpiazzano rispettivamente Lisi e Curado. Paz passa sulla linea dei trequartisti

62' due cambi per il Como: Cutrone per Mancuso e Da Riva per Blanco

61' ammonito Curado per gioco falloso

58' Mancuso ha la palla per chiudere ma cicca clamorosamente a centro area

57' Baldini getta nella mischia Strizzolo. A fargli posto Olivieri

55' Blanco prova ad ingaggiare un corpo a corpo con Curado e prova il sinistro, palla che si alza sopra la traversa

Si riparte senza cambi da ambo le parti

Finisce un primo tempo complessivamente equilibrato, chiuso in vantaggio dal Como per 1-0 grazie al gol di Arrigoni. Il Perugia evidenzia vecchi difetti: difficoltà nel proporre trame offensive accettabili e a replicare alle iniziative dei padroni di casa. Attualmente i biancorossi sono ultimi: serve una scossa, assolutamente. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

2' di recupero

43' sinistro dal limite di Luperini che esce sul fondo

42' fallo di Baselli su Santoro e cartellino giallo

41' Luperini mette in mezzo dal fondo, Di Carmine prova a staccare ma impatta male e la palla esce sul fondo

39' girata di Odenthal e centro area, Gori blocca a terra

38' questa volta Vignali ci mette l'esterno collo destro, Gori è ancora impegnato severamente

37' sberla di piatto al volo di Vignali, Gori è superlativo e toglie la palla da sotto la traversa

33' gol del Como: controtraversone di Blanco che Arrigoni gira puntualmente in rete

23' un'azione elaborata del Como termina con un tiro di Baselli rimpallato in corner

19' Bartolomei innesce in profondità Di Carmine il cui diagonale, già difficile, sfila a lato

18' Arrigoni va al cross basso, Curado allontana

17' giallo per Vignali per un brutto fallo su Santoro

16' anche Odenthal si becca il giallo per una dura entrata ai danni di Santoro

13' Lisi colpisce Cagnano a palla lontana e viene ammonito

Iniziato il match del Sinigaglia

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Arrigoni, Baselli, Blanco; Fabregas; Cerri, Mancuso. A disp.: Vigorito Ambrosino, Bellemo, Bolchini, Celeghin, Chajia, Da Riva, Delli Carri, Ioannou, Iovine, Scaglia, Parigini, Cutrone. All. Longo

PERUGIA (4-2-3-1): Gori; Paz, Curado, Dell'Orco, Beghetto; Bartolomei, Santoro; Lisi, Luperini, Olivieri; Di Carmine. A disp.: Furlan, Moro, Righetti, Angella, Vulikic, Iannoni, Vulic, Casasola, Kouan, Melchiorri, Strizzolo, Di Serio. All. Baldini

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Intenzioni confermate per Silvio Baldini, che schiera i suoi con il 4-2-3-1. In difesa si opta per Curado, che vince il ballottaggio con Angella, e Dell'Orco, mentre sulle fasce ci sono Paz e Beghetto, finalmente al (ri)esordio in biancorosso; Bartolomei e Santoro (che la spunta su Iannoni) i due mediani, mentre sulla trequarti ci sono, da destra a sinistra, Lisi, Luperini ed Olivieri. Davanti Di Carmine. Il Como punta su Fabregas alle spalle di Cerri, un ex, e Mancuso.

Dopo quello di otto giorni fa, non terminato purtroppo come ci si attendeva, ecco per il Perugia un nuovo scontro salvezza, questa volta contro un Como se vogliamo in una situazione ancora peggiore. I lariani, malgrado gli investimenti estivi (dai Cutrone ai Baselli fino alla ciliegina sulla torta Fabregas), non sono partiti bene e, esattemente come i biancorossi, non hanno avuto la scossa dal cambio di allenatore. Insomma due destini simili che potrebbero rendere il match del Sinigaglia una vera e propria battaglia, sportivamente parlando ovviamente.

Gli uomini di Baldini, senza Rosi, Matos e Sgarbi, dovranno dimostrare di aver posto almeno in parte rimedio alle defaillance evidenziate nel primo tempo contro il Pisa, quelli di Moreno Longo, che dovranno fare a meno di Faragò, sono anch'essi alla ricerca dei tre punti che anche in questo caso allontanerebbero la crisi. Perugia Today seguirà minuto per minuto la sfida a partire dalle ore 16:15.