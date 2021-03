Serie C, Perugia-Samb: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sono 25 i convocati del Perugia in vista della sfida di domani (martedì primo marzo, ore 17.30 con diretta testuale su perugiatoday.it) al Curi contro la Sambenedettese (28ª giornata), in cui il Grifo cercherà la sesta vittoria di fila per presentarsi al meglio domenica sul campo della capolista Padova (ora a +3 sui grifoni di Fabio Caserta che hanno però giocato due gare in meno).

LE SCELTE - Il tecnico del Perugia ha convocato 25 giocatori (dalla squalifica tornano Crialese e Kouan, out il solo Konate) e sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto all'undici che solo sabato scorso ha travolto il Modena. Un po' di riposo potrebbe essere concesso a Sgarbi e a Burrai, alle prese con dei fastidi fisici, e ai fin qui impiegatissimi Elia e Falzerano. Sull'altro fronte Montero, reduce dal 4-0 casalingo contro il Sudtirol (terzo ko di fila per la Samb), dovrà fare a meno degli infortunati Bacio Terracino e Padovan in attacco oltre che dello squalificato portiere Nobili: tra i pali il giovane Fusco favorito sul Laborda.

CONVOCATI PERUGIA - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Angella, Cancellotti, Crialese, Favalli, Kouan, Monaco, Negro, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Elia, Falzerano, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

CONVOCATI SAMB - Portieri: Fusco, Laborda. Difensori: Enrici, Scrugli, Liporace, Di Pasquale, Trillò, Biondi, De Goicoechea, D'Ambrosio, Cristini. Centrocampisti: Fazzi, Lombardo, Chacon, Mehmetaj, Rossi, De Ciancio, D'Angelo, Angiulli. Attaccanti: Lescano, Babic, Serafino, Mazi Lopez, Botta.

Perugia-Sambenedettese (martedì 1 marzo, h 17.30)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Rosi, Negro, Angella, Favalli; Sounas, Vanbaleghem, Di Noia; Minesso; Melchiorri, Murano. A disp.: Minelli, Cancellotti, Crialese, Monaco, Sgarbi, Moscati, Burrai, Kouan, Elia, Falzerano, Bianchimano, Vano. All. Fabio Caserta

SAMB (3-5-2): Fusco; D'Ambrosio, Biondi, Di Pasquale; Fazzi, D'Angelo, Rossi, Angiulli, Trillò; Botta, Lescano. A disp.: Laborda, Liporace, Goicoechea, Enrici, Cristini, Scrugli, Lombardo, De Ciancio, Mehmetaj, Serafino, Chacon, Maxi Lopez, Babic. All. Paolo Montero

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

WEB: perugiatoday.it

TV: Sky, Eleven

RADIO: Umbria Radio

LA 28ª GIORNATA - Martedì (02/03): Perugia-Sambenedettese (h 17.30). Mercoledì (03/03): Arezzo-Mantova (h 15), Fermana-Cesena (h 15), Legnago-Carpi (h 15), Vis Pesaro-Feralpisalò (h 15), Modena-Imolese (h 17.30), Ravenna-Matelica (h 17.30), Sudtirol-Fano (h 17.30), Triestina-Gubbio (h 17.30), Virtus Verona-Padova (h 20.30).

LA CLASSIFICA - Padova 55, Perugia** 52, Sudtirol 52, Modena 50, Triestina 44, Feralpisalò* 42, Cesena*** 42, Virtus Verona 41, Sambenedettese 38, Mantova 37, Matelica 36, Fermana* 31, Gubbio* 31, Carpi 30, Imolese* 25, AJ Fano* 25, Vis Pesaro 24, Legnago Salus 22, Ravenna 20, Arezzo 16.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

LA 29ª GIORNATA - Domenica (07/03): Fano-Fermana (h 15), Imolese-Triestina (h 15), Matelica-Legnago (h 15), Sambenedettese-Arezzo (h 15), Cesena-Vis Pesaro (h 16), Gubbio-Ravenna (h 17.30), Feralpisalò-Virtus Verona (h 17.30), Padova-Perugia (h 17.30), Carpi-Modena (h 20.30). Lunedì (08/03): Mantova-Sudtirol (h 21).