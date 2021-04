Serie C/B: Sudtirol ko, Perugia primo e di nuovo padrone del proprio destino

Apoteosi Perugia dopo il posticipo della 36ª giornata del girone B, con il Grifo (vittorioso nell'anticipo sul campo del Ravenna) che effettua un doppio sorpasso e torna padrone del proprio destino a 180' dal termine della regular-season. Dopo il ko per 3-0 del Padova a Modena, nell'ultima partita del turno è stato sconfitto anche il Sudtirol. Gli altoatesini sono usciti infatti sconfitti 3-2 dal campo della Triestina (sotto 3-0, non bastano le reti di Beccaro e Voltan per rimontare quelle di Litteri, Sarno e Lepore) e restano così a -2 dai veneti e dal Perugia che è però primo, essendo in vantaggio sui biancoscudati di Andrea Mandorlini negli scontri diretti.

A due sole giornate dalla fine della regular-season (da qui in avanti tutte le gare del girone si giocheranno in contemporanea) il Perugia di Fabio Caserta torna dunque padrone del proprio destino: gli basterà vincere entrambe le gare per conquistare la promozione diretta in Serie B al di là dei risultati delle due rivali. Ecco la classifica e il calendario dell'emozionante e avvincente corsa a tre...

?LA 36ª GIORNATA (risultati)

LA 37ª GIORNATA

LA 38ª GIORNATA

LA CLASSIFICA - Perugia 73, Padova 73, Sudtirol 71, Modena 66, Feralpisalò 59, Triestina 57, Cesena 53, Matelica 53, Sambenedettese 53, Mantova 48, Gubbio 45, Virtus Verona 45, Fermana 42, Carpi 41, Vis Pesaro 38, Legnago Salus 35, Imolese 32, AJ Fano 32, Arezzo 28, Ravenna 26.

