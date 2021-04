Serie C/B, Sudtirol fuori dai giochi: per la B è corsa a due tra Perugia e Padova

Sudtirol fuori dai giochi: per la promozione diretta in Serie B sarà una corsa a due tra il Perugia e il Padova, attualmente appaiate n vetta ma con il Grifo in vantaggio sui veneti negli scontri diretti. Questo il verdetto della 37ª giornata del girone B di Serie C, che ha visto gli altoatesini frenare in casa contro il Cesena e scivolare a -4 dalle rivali capaci invece di battere il Matelica al Curi e il Carpi in trasferta. Non resta dunque che attendere gli ultimi emozionanti 90' della regular-season per sapere chi raggiungerà Como e Ternana già promosse negli altri due gironi.

LA 37ª GIORNATA (risultati e classifica)

LA 38ª GIORNATA (il programma)

