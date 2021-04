Serie C/B: Padova ko e Perugia primo, ora tocca al Sudtirol. Classifica e calendario delle tre rivali

I veneti capolista perdono 3-0 a Modena e vengono così agganciati dal Grifo, vittorioso a Ravenna. Nel posticipo della 36ª giornata gli altoatesini in campo a Trieste per il sorpasso

Il Padova cade a Modena, battuto 3-0 in trasferta e agganciato così dal Perugia vittorioso per 3-0 sul campo del Ravenna nell'anticipo della 36ª giornata. A peggiorare la domenica nera dei veneti anche l'espulsione di Matteo Mandorlini, figlio del tecnico Andrea, mentre il Grifo di Fabio Caserta può godersi il primo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

Per festeggiare però bisognerà aspettare il Sudtirol, ora a -2 dalla vetta e impegnato domani (lunedì 19 aprile) nel posticipo sul campo della Triestina. Dopo mancheranno solo due giornate alla fine di questa corsa a tre che vedrà solo una salire direttamente in B, con le altre due costrette invece a disputare i playoff. questo è il calendario delle tre rivali...

LA CLASSIFICA - Perugia 73, Padova 73, Sudtirol* 71, Modena 66, Feralpisalò 59, Triestina* 54, Cesena* 53, Matelica 53, Sambenedettese 53, Mantova 48, Gubbio 45, Virtus Verona 45, Carpi 41, Fermana* 41, Vis Pesaro* 37, Legnago Salus 35, AJ Fano 32, Imolese* 29, Arezzo 28, Ravenna* 26.

(*una gara in meno)

