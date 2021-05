Feralpisalò-Perugia 0-2, il 'segreto' di Caserta: "Così ho caricato il Grifo prima del match"

Fabio Caserta mostra orgoglio e sfoga tutta la sua gioia dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Feralpisalò che ha regalato al Perugia la promozione in Serie B a meno di un anno dalla traumatica retrocessione che era arrivata ai rigori contro il Pescara.

"La svolta dopo il ko di Mantova - ha deto Caserta subito dopo il match -. Quel ko all'andata ci ha fatto bene, ha fatto capire a me che dovevo cambiare qualcosa e ai ragazzi che bisognava dare qualcosa in più per riconquistare una piazza come Perugia dopo la retrocessione. Ho avuto anche qualche confronto duro con qualcuno dei ragazzi, ma quando di sono rispetto e lealtà anche questi momenti servono. Da lì i ragazzi hanno iniziato a crescere giorno dopo giorno con il lavoro e io ho sempre creduto in loro. Certo, se non avessimo vinto oggi credo che ai playoff sarebbe stata dura, perché dopo una rimonta come la nostra avremo pagato pegno a livello mentale".

Caserta ha poi rivelato come ha caricato la squadra prima della partita: "Con mia moglie e la moglie del mio collaboratore Pasquale in questi giorni abbiamo organizzato un qualcosa di speciale e nell'ultima riunione tecnica, invece di parlare di calcio, abbiamo trasmesso dei video in cui parlavano i figli, le mogli e i parenti dei calciatori. Ho visto gente piangere e quando tocchi l'animo delle persone loro ti danno tutto. QUesta vittoria la voglio dedicare proprio a Pasquale, che è più di un amico per me e riesce in parte a colmare il dolore per un fratello perso a 39 anni per un incidente stradale".

Non trattiene la sua felicità il tecnico biancorosso: "Sono contento perché come per il Perugia anche per me la scorsa stagione aveva avuto un epilogo amaro, con la retrocessione alla guida della Juve Stabia in quella che è la mia seconda città". Il discorso passa poi sul futuro, con il rinnovo automatico previsto in caso di promozione: "Più dei contratti nel calcio contano la stima e la soddisfazione per il lavoro fatto, ma ora la cosa primaria non è il mio contratto ma aver riportato il Perugia nel calcio che conta. O ora voglio solo godermi questa giornata dopo dieci mesi di sofferenza, perché fare l'allenatore qui non è facile. Stimoli e pressioni sono incredibili".

Un ultimo pensiero poi per il presidente Massimiliano Santopadre: "Prima di venire qui ne avevo sentite un po' di tutti i colori ma con me si è sempre comportato bene. Questa promozione è merito anche suo e credo che sia un giusto riconoscimento anche per lui".