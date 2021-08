LIVE Serie B, Pordenone-Perugia: prima di campionato per il Grifo, segui la sfida in diretta

I biancorossi debuttano allo stadio 'Teghil' di Lignano Sabbiadoro (ore 18): tra indisponibili e squalificati è emergenza per il nuovo tecnico Alvini

Dopo le amichevoli estive e le due partite di Coppa Italia, con il passaggio del turno preliminare al Curi contro il Sudtirol e poi l'eliminazione per mano del Genoa a Marassi, il Perugia si tuffa nel ritrovato campionato di Serie B. Debutto in trasferta per il Grifo di Massimiliano Alvini, ospite oggi (sabato 21 agosto, ore 18) del Pordenone allo stadio 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro.

Venerdì (20/08): Frosinone-Parma 2-2.

Sabato (21/08): Pordenone-Perugia (ore 18), Massimi di Termoli; Cittadella-Vicenza (ore 20.30), Marcenaro di Genova.

Domenica (22/08): Reggina-Monza (ore 18), Giua di Olbia; Ternana-Brescia (ore 18), Miele Di Nola; Ascoli-Cosenza (ore 20.30), Maggioni di Lecco; Benevento-Alessandria (ore 20.30), Di Bello di Brindisi; Cremonese-Lecce (ore 20.30), Baroni di Firenze; Crotone-Como (ore 20.30), Doveri di Roma; Pisa-Spal (ore 20.30), Camplone di Pescara.

