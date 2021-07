Perugia, domani il calendario di Serie B: le date, i criteri e dove seguire la diretta

Tra poche ore il Perugia conoscerà il suo cammino nel prossimo campionato di Serie B, categoria ritrovata ad appena un anno dall'amara retrocessione dell'estate 2020. È infatti in programma domani (sabato 24 luglio) a Ferrara la presentazione del calendario. La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B grazie al supporto del Comune di Ferrara, verrà trasmessa alle ore 19 sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn, Helbiz Live e Sky Sport 24 (diretta testuale su perugiatoday.it).

LE DATE E I CRITERI - La 90esima edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 21 agosto, con Opening Day venerdì 20, e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 18 aprile e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio, appuntamento fisso e apprezzato dai tifosi della Serie BKT e del calcio: si scenderà in campo per il boxing day il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio, mentre come richiesto in Assemblea sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. Numerose le richieste provenienti dalle Autorità locali per evitare coincidenze con giornate ed eventi previsti nelle varie città, desiderata alle quali nel limite del possibile è stata data una risposta.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022;

– per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2021/2022.

Il PALLONE UFFICIALE - Il pallone ufficiale della Serie BKT 2021/2022, sarà il KOMBAT BALL 2022 che rende omaggio al Campionato degli italiani con una grafica che rappresenta le 20 città e i suoi tifosi uniti, simbolicamente da una linea, dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo.L’innovativo design da 24 pannelli si ripropone anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispirandosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l’aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori.