Pasta di capitano: Magnanelli 'in campo' con i baby dell'Asd Fontanelle

'Pasta di capitano'. È quella di cui è fatto l'eugubino Francesco Magnanelli, da anni bandiera inossidabile del Sassuolo sempre più protagonista in Serie A. Esperienza, passione e spirito di sacrificio, tutte qualità che metterà oggi a disposizione dei ragazzi dell'Asd Fontanelle.

In questo periodo in cui la quotidianità è stravolta da qualcosa di più grande, la scuola calcio di Gubbio (attiva dal 1973) ha infatti deciso di organizzare una serie di incontri online con professionisti di vari settori. E oggi tocca proprio al centrocampista Magnanelli, che proprio nella città dei Ceri ha iniziato la sua brillantissima carriera.

Si tratta di una opportunità di indiscusso valore che la società del presidente Giorgio Saldi ha voluto organizzare per mettere a confronto tanti giovani sognatori con chi, attraverso sudore e sacrifici, ha raggiunto grandi traguardi.



L’incontro, che verterà sul tema 'Sogni, aspettative e sacrifici in un percorso di crescita per raggiungere i migliori traguardi possibili', è in programma alle ore 20.45 e coinvolgerà circa 250 atleti della fascia di età tra 6 e 19 anni, con le rispettive famiglie. Per i giovani delle scuole superiori sono previsti, d’intesa con il Polo Liceale 'Giuseppe Mazzatinti' e il Polo Tecnico 'Cassata Gattapone', i crediti formativi esterni che faranno parte del proprio percorso didattico annuale.



A fare da moderatore sarà il giornalista Massimo Boccucci e interverranno il presidente dell’Asd Fontanelle Giorgio Saldi, il responsabile dell'attività agonistica Giorgio Bellucci, il preparatore atletico Adalberto Angeletti, il responsabile dell'attività di base Massimiliano Lazzoni e l'addetto stampa Matteo Fumanti. "L'Asd Fontanelle - scrive intanto il club in una nota - ringrazia in modo particolare l’U.S. Sassuolo Calcio per la disponibilità e collaborazione nell’organizzazione dell’evento".