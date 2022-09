Serie B, Perugia e sponsor: Santopadre incassa la riconferma del marchio Menchetti: "Orgogliosi di sostenere i colori bianco-rossi"

Anche nella stagione 2022-2023 Menchetti sarà Official Sponsor dell’AC Perugia Calcio. Una conferma importante per sostenere le casse del Grifo che affronta il difficile campionato di serie B, tra l'altro partito in salita con tanto di cambio di allenatore (Baldini al posto di Castoro). Una azienda che è sbarcata a Perugia solo dal 2011 ma che vanta una storia lunga 70 anni, più di 400 persone impiegate, punti vendita e franchising sparsi in più regione.

“Ci teniamo molto a rinnovare la nostra sponsorship con il Perugia Calcio – spiegano i fratelli Corrado e Marco Menchetti - una squadra che fa parte della storia del calcio ed è sempre rimasta nell’orbita delle serie più importanti, fa parte delle 40 squadre in Italia del calcio che conta. Abbiamo aperto il nostro locale a Perugia nel 2011 e la prima scelta è stata supportare questa grande squadra, siamo sempre al fianco del Grifo dal momento della nostra apertura e portiamo avanti con orgoglio questo sostegno”.

Soddisfatto il presidente Santopadre: “La qualità e l’affidabilità dei prodotti Menchetti ci permette di soddisfare le esigenze dei partner che accedono alla sala hospitality nel giorno gara – aggiunge il presidente Massimiliano Santopadre – un’azienda che ha iniziato e sta proseguendo il percorso insieme a noi condividendo i nostri valori”.