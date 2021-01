Perugia, mister Galeone compie 80 anni: gli auguri del Grifo

Un nome speciale quello di Giovanni Galeone a Perugia, dove il tecnico napoletano di nascita - che oggi (25 gennaio) compie 80 anni - ha lasciato un ricordo indelebile nonostante la sua esperienza in biancorosso sia durata poco più di un anno. Amatissimo dai tifosi per il gioco di un Grifo spavaldo e coraggioso, che grazie anche ai suoi 'fedelissimi' Allegri, Camplone, Dicara, Gelsi e Pagano assunse una filosofia votata all'attacco. "Quella squadra è stata la più forte che io abbia mai allenato e saremmo arrivati in Coppa Uefa" ha ribadito poi più volte negli anni l'allenatore, che dopo la promozione in A fu esonerato a metà della stagione seguente per incomprensioni caratteriali con l'allora presidente Luciano Gaucci.

Oggi intanto arrivano gli auguri del Perugia dei giorni nostri: "Giovanni, per tutti il 'Gale', arrivò a Perugia nell’ottobre del 1995 - ricorda una nota del club biancorosso -, assumendo la guida tecnica della prima squadra allora militante in Serie B. Nell’ultima giornata di quel campionato, con l’emozionante vittoria per 3-2 contro il Verona, i biancorossi conquistarono la promozione in Serie A. Venne poi esonerato nel dicembre 1996. Indimenticabili le scenografie che gli venivano dedicate dalla curva Nord con un galeone da mille colori. Buon compleanno mister!".