Italia Under 21: convocati Ferrarini del Perugia e il perugino ed ex grifone Ranocchia, ora alla Juventus

Sono 26 i calciatori scelti dal ct Nicolato per le due gare di qualificazione a Euro23 contro Lussemburgo e Montenegro, che inaugurano il nuovo biennio degli azzurrini

Ci sono anche Gabriele Ferrarini del Perugia e il perugino Filippo Ranocchia, ex grifone ora alla Juve, tra i 26 convocati dal ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato in vista delle prime gare di qualificazioni a Euro23 (contro Lussemburgo il 3 settembre a Empoli e contro Montenegro il 7 settembre a Vicenza) che inaugurano il nuovo biennio degli azzurrini. Il gruppo si radunerà domenica (29 settembre) presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia

I CONVOCATI - Portieri: Carnesecchi (Cremonese), Plizzari (Milan), Russo (Alessandria). Difensori: Bellanova (Bordeaux), Calafiori (Roma), Carboni (Cagliari), Ferrarini (Perugia), Gallo (Lecce), Lovato (Atalanta), Okoli (Cremonese), Papetti (Brescia), Pirola (Monza), Udogie (Udinese). Centrocampisti: Brescianini (Monza), Da Riva (Spal), Fagioli e Ranocchia, Ricci (Empoli), Rovella (Genoa), Tonali (Milan). Attaccanti: Cancellieri (Verona), Colombo (Spal), Esposito (Basilea), Piccoli (Atalanta), Vignato (Bologna), Yeboah (Sturm Graz).