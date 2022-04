Calcio giovanile, torna dopo due anni di stop a causa del Covid la Perugia Academy Cup

Torna l'Academy cup. Dopo due anni di stop causa Covid è iniziata oggi la fase di qualificazione dell’ottava edizione del Perugia Academy Cup, torneo di calcio riservato ai bambini e alle bambine da 8 a 11 anni che si disputa fra le 54 società calcistiche affiliate all’AC Perugia Academy.

L’ASD Castiglione del Lago la organizza oggi e domani nei campi di Sanfatucchio e Castiglione del Lago, ospitando 10 società che provengono da tutta Italia, da Piemonte, Abruzzo, Calabria, Lazio, Campania e Sardegna con centinaia di giovani atleti e un nutrito seguito di famiglie che hanno preso d’assalto le strutture ricettive dell’intero Trasimeno.

Le partite della fase di qualificazione si giocano 7 contro 7 in due tempi da 15 minuti: a Castiglione e Sanfatucchio si svolgeranno due gironi da 6 squadre. La finale del Perugia Academy Cup si disputerà allo stadio “Renato Curi” di Perugia sabato 16 alla presenza delle istituzioni e del presidente Massimiliano Santopadre.

"Sarà un bel momento di confronto e di socializzazione per tutti – ha detto il vicepresidente della ASD Castiglione del Lago Emanuele Spito – che servirà a far conoscere il nostro territorio a tante persone da tutta Italia. Nella giornata di oggi, al termine delle partite e prima di rientrare negli alberghi e negli agriturismi, il programma prevede attività ricreative e turistiche nel territorio denominata 'Academy Experience Tour' con visite guidate alla scoperta delle nostre tradizioni e della storia locale. Abbiamo aspettato questi due giorni da tempo e speriamo di poterli vivere al meglio".

"Ringrazio l’ASD Castiglione del Lago il Perugia e tutte le società sportive che ci hanno raggiunto qui in questi giorni – ha dichiarato Andrea Sacco, vicesindaco e assessore allo sport di Castiglione del Lago – Come assessore dello sport e anche come mamma è meraviglioso vedere tanti bambini e bambine partecipare a queste giornate di sport e di festa. Questo torneo assume un significato particolare quest’anno: siamo Comune Europeo dello Sport 2022 e per noi è un grande orgoglio ospitare il Perugia Academy Cup, con i contenuti sportivi ed educativi che porta con sé. Un grande 'in bocca al lupo' a tutti".

Il progetto “Experience Tour” ha la finalità di promuovere un “calcio nuovo” che estenda il proprio sapere al di là dei singoli contenuti disciplinari, indirizzandosi verso la socializzazione dei ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente d’appartenenza: crescita formativa, culturale e ambientale sono fra gli obiettivi dell’AC Perugia per i ragazzi appartenenti alle società affiliate.