Calcio, Perugia: Santopadre candidato per un posto nel nuovo consiglio federale

È ufficiale: Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, è candidato alla carica di consigliere federale in rappresentanza della Lega Pro dopo esserlo già stato in passato come rappresentante della Lega B. La Figc ha infatti pubblicato la lista delle candidature presentate alla segreteria generale e poi ammesse in vista della sfida tra il presidente federale attuale Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia, che lo sfiderà nell'assemblea elettiva del 22 febbraio.

Ogni club potrà esprimire una sola preferenza e in lizza con lui ci sono Gianfranco Andreoletti (Albinoleffe ), Salvatore Caiata (Potenza), Andrea Langella (Juve Stabia), Alessandro Marino (Olbia), Giuseppe Pasini (Feralpisalò), Raffaele Trapani (Paganese). L'aspirazione di Santopadre è avere un ruolo nel prossimo consiglio che potrebbe dare via a una riforma dei campionati, compreso quello di Serie B.