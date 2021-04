Grifo sconfitto ma al fianco di Caterina, la lettera di Santopadre: "Siamo tutti con te"

"Gliamicidicate unisce l' Umbria del calcio... Un sentito ringraziamento all'A.C Perugia e al presidente Massimiliano Santopadre per la generosità dimostrata!!". Questo il messaggio che l'associazione no profit 'Gliamicidicate' ha postato sui propri profili social per ringraziare il Grifo e in particolare il presidente, che ha partecipato all'asta organizzata dopo il recente 'derby' Gubbio-Perugia.

Un'asta che si è tenuta su Ebay in cui sono state vendute le maglie speciali indossate per l'occasione dai calciatori del Gubbio (poi vittoriosi per 3-2 nella sfida del 'Barbetti') con il ricavato devoluto interamente all’associazione che da due anni è di supporto per aiutare Caterina (una bambina eugubina di 9 anni affetta da Sma Atrofia muscolare spinale) e la sua famiglia.

Toccante il biglietto inviato proprio a Caterina da Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, a nome anche degli altri tesserati del Grifo: "Ciao Caterina, siamo tutti tuoi grandi tifosi! Un caro abbraccio dai nostri calciatori, dal mister e da tutta la società A.C. Perucia Calcio", firmato "Il Pres".