Pallacanestro Perugia, al via la finalissima playoff contro la Jolly Acli Livorno

La Sisas Pallacanestro Perugia continua il suo cammino all’inseguimento del sogno chiamato Serie A2. Sabato 23 aprile, palla a due alle ore 21:00, al PalaCosmelli di Livorno gara 1 della finalissima playoff contro la Jolly Acli.

La compagine livornese ha chiuso la regular season al primo posto del girone, proprio davanti alla Pallacanestro Perugia che però, nel match di ritorno a Livorno, ha superato le padrone di casa con una grandissima prova collettiva.

Ed è proprio da quella vittoria che riparte Coach Francesco Posti. “É un precedente che ci fa ben sperare – sottolinea l'allenatore delle biancorosse – ma ai playoff è tutta un’altra storia e lo sappiamo bene”.

Le perugine hanno avuto dieci giorni per preparare al meglio la serie che si giocherà sulle cinque gare, dopo aver eliminato, in due gare, in semifinale, San Giovanni Valdarno.

“E in questo lasso di tempo – continua Posti – abbiamo lavorato molto bene, con le ragazze che hanno messo un impegno e una concentrazione incredibile in ogni allenamento".

E ancora: "Ci troveremo di fronte la miglior squadra del campionato, come ha detto la classifica, rinforzata anche dall’arrivo di una giocatrice di categoria superiore come Diletta Donadio, ma noi partiamo puntando al massimo: chiudere la serie nelle prime tre sfide”.

Gara 2 è in programma mercoledì 27 aprile, alle ore 20,30, sempre a Livorno mentre gara 3 si giocherà domenica 1 maggio alle ore 18,30 al PalaPellini di Perugia.