Serie B, da Spagna e Polonia due colpi di mercato per la Pallacanestro Perugia

Il presidente Luca Aquinardi e il Direttore Generale Mauro Manganello della Sisas Pallacanestro Perugia hanno definito due acquisti, proprio sul gong della chiusura del mercato, per rinforzare il roster a disposizione di Francesco Posti.

Il coach delle biancorosse potrà contare sulla spagnola Ainhoa Murillo Iraola e sulla polacca Natalia Klepacz.

Ainhoa, basca di San Sebastian, pivot classe 1993, ha trascorsi importanti in serie B iberica con l’Ibaeta Basket. Il fidanzato è un perugino doc e il suo arrivo in Umbria è per puro… amore. Dopo un periodo di inattività, Ainhoa stava cercando una squadra per tornarsi ad allenare e, complice l’infortunio di Eleonora Sartor, il matrimonio con la Pallacanestro Perugia si è celebrato subito.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura. Devo lavorare tanto per arrivare al livello delle mie compagne ma ho una voglia incredibile”. Ainhoa ha fatto il suo esordio nella trasferta di sabato scorso a Campobasso. “Adesso però – sottolinea in un italiano perfetto - non vedo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico”.

Natalia, guardia classe 1998, arriva da Wroclaw e ha scelto Perugia per motivi di studio. Arrivata da poco più di una settimana in Italia, ha subito cercato la squadra giusta per continuare a coltivare la sua grande passione, il basket, abbinata alla medicina.

“Ho trovato un gruppo molto forte. Io arrivo in punta di piedi – sottolinea in un buonissimo italiano misto ad inglese - per provare a dare il mio contributo”. E sabato si torna a fare sul serio con la prima sfida casalinga della fase ad orologio.

Al PalaPellini, alle 18,30, arriva Senigallia, seconda in classifica con gli stessi punti delle biancorosse. Una sfida assolutamente da non sbagliare per riprendere subito la marcia dopo il ko ai supplementari contro Campobasso che ha lasciato tanto amaro in bocca a Soli e compagne.