Sisas Pallacanestro Perugia due su due: battuta anche la Magnolia Campobasso

Secondo successo in altrettante gare del campionato di Serie B di basket femminile per le biancorosse di coach Posti che, dopo la vittoria all'esordio a Civitanova Marche, si impongono anche nella prima in casa superando 61-54 la Magnolia Campobasso.

Un successo importante per la Sisas Pallacanestro Perugia considerando che le molisane, all'esordio, avevano battuto Terni in maniera netta.

"La nostra fisicità con le lunghe - sottolinea a fine gara Coach Francesco Posti - ha fatto la differenza al cospetto di una squadra forte e ben allenata. Abbiamo giocato sia noi che loro con grande intensità e per questo non posso che complimentarmi con le mie ragazze. Adesso subito testa al derby di sabato prossimo ad Orvieto".

IL TABELLINO DI SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-MAGNOLIA CAMPOBASSO 61-54

PERUGIA: Piedel 23, Olajide 4, I. Cernicchi ne, Soli 4, Nanà, Ricci 5, Aquinardi 2, Cragnolino 15, Starace ne, Sartor 1, Manganello 3, Vescovi 4. All.: Posti, ass.: Bencivenga.

CAMPOBASSO: Del sole 10, Mascio, Lasco 2, Trozzola 19, Rizzo 4, Bocchetti 3, Baldassarre 8, Vitali 8. All.: Dragonetto.