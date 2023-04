Serie B, Quinonez di un'altra categoria: la Pallacanestro Perugia saluta i Playoff

Non basta un’altra grande prestazione, nei primi due quarti, alle ragazze di coach Posti che escono sconfitte anche in gara 2 e dicono addio, per questa stagione, al sogno chiamato Serie A2. Un peccato soprattutto per le 400 persone che hanno gremito gli spalti del PalaPellini in un mercoledì sera.

A fare la differenza, a favore di Campobasso, Blanca Quinonez, protagonista con i suoi 34 punti a referto, di cui 13 nei primi 3 minuti e mezzo di gara. L’ecuadoregna classe 2006, già protagonista nella squadra che milita in A1, ha fatto pendere in maniera determinante la bilancia a favore delle molisane che, con lei in campo, sono assolutamente le grandi favorite

Eppure Cardinali e compagne hanno tenuto testa soprattutto nelle prime battute, chiudendo il primo quarto sul 17-22 con Aquinardi e Manganello protagoniste con due triple da applausi. Secondo quarto all’insegna dell’equilibrio con il canestro di Cardinali che porta Perugia avanti per la prima volta sul 26-24.

La solita Quinonez trova una bomba da 3 che vale il nuovo sorpasso per le molisane e si va all’intervallo lungo sul 33-33.

In avvio di terzo quarto “l’onda anomala”, come la definirà coach Posti a fine partita, con Campobasso che piazza due triple e scava il solco. Allo stop successivo il parziale è di 42-60. Ultimo quarto sul velluto per Campobasso che chiude sul 59-76, con il pubblico del PalaPellini che applaude le biancorosse.



“E noi – sottolinea coach Posti a fine gara – applaudiamo il nostro pubblico e diciamo grazie a tutti coloro che sono venuti a fare il tifo. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Oggettivamente Quinonez sposta troppo gli equilibri. Complimenti a Campobasso e grazie alle mie ragazze perché hanno dato tutto quello che avevano”.

Guarda già al futuro il dg Mauro Manganello: “Lo scorso anno abbiamo trovato Livorno, quest’anno Campobasso con Blanca Quinonez. Vuol dire che per salire in A2 dobbiamo alzare ancora di più l’asticella ed è quello che proveremo a fare. Da domani si inizia a pensare alla nuova stagione”.

La scena più bella di gara 2 della semifinale playoff si è consumata però nell’immediato dopo partita quando la piccola Aurora, 9 anni, che fa parte del gruppo degli Scoiattoli della Pallacanestro Perugia, è scesa sul parquet del PalaPellini cercando il suo idolo: Giulia Ricci.

E l’ha trovata in lacrime, delusa per la sconfitta. “Non piangere, sei stata bravissima. Siete state tutte brave”. Stop alle lacrime, ecco che, a sorpresa, è sbucato un sorriso.

“Tieni, è tua”. E in un attimo la maglia numero 7 di Giulia era sulle spalle della piccola Aurora che non credeva ai suoi occhi. Il tempo di dirle “Grazie”, la corsa verso il padre sugli spalti con la maglia in mano come un cimelio prezioso, “Papà, guarda”.

E la soddisfazione di indossarla e tirare a canestro come una giocatrice vera con tanto di maglia. Dulcis in fundo, pennarello in mano e dedica. “Adesso Aury, devi metterla al prossimo allenamento”. “No, adesso ci faccio un quadretto. Però papà domattina posso metterla per andare a scuola?”. Piccole cestiste crescono. Nel segno della Pallacanestro Perugia.

IL TABELLINO DI SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 59-76



Pallacanestro Perugia: Olajide 19, Riccioni, Soli, Ricci 4, Aquinardi 10, Cragnolino 6, Cardinali 10, Murillo ne, Manganello 6, Vescovi 4. All.: Posti, ass. Bencivenga.



La Molisana Magnolia Campobasso: Del Sole 6, Giacchetti 3, Quinonez 34, Moffa, Baldassarre 6, Vitali 4, Trozzola 5, Mascia 2, Lallo, Bocchetti 4, Moscarella 12. All. Dragonetto, ass. Ladomarzi.