Serie B, inizia da Civitanova il Campionato della Pallacanestro Perugia

“Vogliamo provare a fare ancora meglio della passata stagione”. E se l’anno scorso si è chiuso con un secondo posto e una sconfitta in finale playoff, l’obiettivo delle ragazze della Pallacanestro Perugia nella stagione alle porte è chiaro.

Prenderà il via sabato 15 ottobre, da Civitanova (palla a due alle ore 18) il campionato di serie B per le biancorosse di coach Francesco Posti in un girone rinnovato che Soli e compagne vogliono provare a vincere.

Posti sarà ancora affiancato dall’assistant coach Antonio Bencivenga. “Dobbiamo e vogliamo – sottolinea Posti – provare ad alzare l’asticella ma non sarà semplice. Ci troveremo fra l’altro in un raggruppamento in cui manchiamo da qualche anno ma abbiamo lavorato bene e abbiamo fatto quello che volevamo sul mercato con la conferma del gruppo della passata stagione. Di questo non posso che ringraziare la società”.

Civitanova all’esordio, sabato 22 ottobre poi la prima al PalaPellini contro Campobasso. Ci saranno anche due derby, contro Orvieto e Terni, oltre alle sfide con Senigallia e Porto San Giorgio.

Sul mercato è arrivata l’esterna polacca Kinga Piedel, classe 1997, protagonista lo scorso anno a Benevento, in serie B, con una media di 18 punti a partita.

“Ci tengo poi – continua il coach – a ringraziare Cassandra Presta e Margherita Cardinali che non saranno con noi in questa stagione ma che ci hanno dato tantissimo negli anni passati”.

Sul valore di Civitanova si sofferma il direttore generale Mauro Manganello: “Rosa forte, società che ha piazzato colpi importanti sul mercato. Sarà subito un bell’esordio. Noi speriamo di essere protagonisti. Stiamo crescendo sul piano societario, sono aumentati i numeri anche nel settore giovanile e adesso ci auguriamo di riuscire ad alzare l’asticella anche sul piano dei risultati con l’orgoglio di rappresentare la Perugia del basket femminile”.