La Sisas Pallacanestro Perugia fa tre su tre: battuta Orvieto nel Derby

Tre su tre per la Sisas Pallacanestro Perugia che, pur soffrendo, fa suo il derby dell'Umbria in casa dell'Azzurra Ceprini Orvieto.

Perugia parte in sordina e soffre la verve delle padrone di casa che vanno all’intervallo, a sorpresa, avanti di 10.

Poi la reazione delle biancorosse che si impongono 62-55 e ora guidano a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate. Orvieto resta fanalino di coda con 3 ko in altrettanti match.

“Siamo partiti male, e lo dimostra il fatto che all’intervallo fossimo sotto di 10. Eravamo completamente fuori ritmo. Poi – sottolinea coach Francesco Posti a fine match – abbiamo fatto un terzo quarto di alto livello in difesa. All’inizio del quarto quarto Orvieto è tornata a +3 con un parziale di 8-0 ma alla fine siamo comunque riusciti a vincere".

E ancora: "Contavano i 2 punti, li abbiamo presi e ce li teniamo stretti. C’è un altro dato importante: lo scorso anno massimo mettevamo a referto 54 punti, quest’anno 61 nelle prime due gare e 62 contro Orvieto”.

Dedica speciale in chiusura da parte di Posti per Eleonora Sartor ai box per un infortunio al ginocchio riportato nella sfida contro Campobasso. “Una vittoria – sottolinea il coach – che è tutta per Eleonora, ragazza straordinaria dentro e fuori dal campo”.

“Un successo come questo – evidenzia Beatrice Olajide, miglior realizzatrice insieme a Kinga Piedel e Lucila Cragnolino con 12 punti – ci insegna che non dobbiamo sottovalutare alcuna avversaria. Non è stata la nostra miglior partita ma abbiamo avuto una grande reazione. Da quella dobbiamo ripartire per andare avanti di questo passo”.

“Perugia – dichiara senza mezzi termini il coach di Orvieto Giovanni Pescina - è la squadra più forte del campionato. Finché le gambe hanno tenuto abbiamo fatto una gran partita, poi, quando siamo passati a zona, è venuta fuori la qualità di Perugia. Un bravo comunque alle mie ragazze”.

Il tabellino di Azzurra Ceprini Orvieto-Sisas Pallacanestro Perugia 55-62

AZZURRA CEPRINI ORVIETO: Pieri, Grulli 8, Cuppolino 16, D’Arata , Speziali 15, Firrito 4, Borissova, Basili 4, Sarachino 6, Giovannini 2. All.: Pescina, ass. Casadio.

SISAS PALLACANESTRO PERUGIA: Piedel 12, Olajide 12, I. Cernicchi ne, Soli 5, Nanà ne, Ricci 5, Aquinardi 8, Cragnolino 12, Starace ne, Sartor ne, Manganello 4, Vescovi 4. All.: Posti, ass. Bencivenga.