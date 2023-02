Basket Serie B, per la Sisas Pallacanestro Perugia scatta la Fase a Orologio

Prenderà il via sabato 25 febbraio, da Campobasso, la fase ad orologio per le ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia.

La seconda fase del Campionato di Serie B di basket femminile prevede la sfida, in gara unica, tra tutte le 7 formazioni protagoniste della prima fase.

Si parte con i punteggi in classifica acquisiti alla fine del girone di ritorno. Le prime 4 classificate della fase ad orologio accederanno ai playoff.

Questo il calendario della Sisas Pallacanestro Perugia

25 febbraio ore 18:00: Campobasso-Pallacanestro Perugia

4 marzo ore 18:30: Pallacanestro Perugia-Senigallia

11 marzo ore 18:00: Feba Civitanova-Pallacanestro Perugia

18 marzo ore 18:30: Pallacanestro Perugia-Pink Terni

25 marzo ore 18:30: Pallacanestro Perugia-Porto San Giorgio

5 aprile ore 20:00: Azzurra Orvieto-Pallacanestro Perugia

La classifica attuale

Feba Civitanova 18

Campobasso 18

Pallacanestro Perugia 18

Senigallia 16

Pink Terni 8

Porto San Giorgio 4

Azzurra Orvieto 2

Nel frattempo fervono i preparativi per la prima trasferta, quella in programma sabato 25 a Campobasso. Per l'occasione la Sisas Pallacanestro Perugia organizza la trasferta con viaggio in pullman e ingresso gratuito al Palaselvapiana di Campobasso.

Questo il programma della trasferta.



Ore 10: partenza dal PalaSport di Ponte San Giovanni

Ore 13: sosta all’Autogrill “La Macchia Ovest” di Anagni

Ore 14:30: ripartenza

Ore 18: partita

Ore 00:30: rientro a Ponte San Giovanni



Per info e prenotazioni: Francesco 345.3377218