Serie B, colpaccio della Pallacanestro Perugia: espugnata Civitanova

La Sisas Pallacanestro Perugia apre alla grande la stagione 2022-2023 del campionato di Serie B di Basket femminile andando ad espugnare, con una vera e propria impresa, il parquet della Feba Civitanova Marche.

Finisce 60-61 per le biancorosse umbre ma con un finale davvero al cardiopalma. 60-59 per le padrone di casa a 40 secondi dalla fine, Soli tenta la penetrazione in solitaria, palla sul ferro, il rimbalzo è suo. Con due avversarie addosso, da terra, scarico del capitano per Aquinardi che vede il movimento dall’altra parte di Olajide.

Canestro di Beatrice, 60-61 e la panchina biancorossa esplode. Ultimo assalto delle marchigiane ma Perugia tiene nei 20 secondi che precedono la sirena e porta a casa i primi due punti della stagione e per di più in casa della grande favorita del girone.

“Voglio ringraziare – sottolinea alla pagina Facebook del club biancorosso a fine gara coach Francesco Posti – le tante persone che ci hanno seguito da Perugia. Ci hanno dato quella spinta decisiva, nel finale, per portare a casa un successo fondamentale, contro una squadra forte, in un palazzetto dove vinceranno poche squadre”.

IL TABELLINO DI FEBA CIVITANOVA-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 60-61

CIVITANOVA: Malintoppi 19, Binci 16, Jakorska 15, Severini 6, Streni, Medori 2, Trobbiani 2, Lazzarini, Angeloni, Secka, Pecorari, Vigilia. All.: Ferazzoli, ass. Melappioni.

PALLACANESTRO PERUGIA: Piedel 15, Olajide 10, I. Cernicchi ne, Soli 4, Nanà ne, Ricci 4, Aquinardi 9, Cragnolino 8, Starace ne, Sartor 6, Manganello 3, Vescovi 2. All.: Posti, ass. Bencivenga.