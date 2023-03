Serie B, Pallacanestro Perugia schiacciasassi in casa: al Pellini cade anche Porto San Giorgio

Terza affermazione in altrettante gare casalinghe per le biancorosse di coach Posti che superano 72-44 Porto San Giorgio. Una vittoria netta per Soli e compagni che partono però con il freno tirato e subiscono un parziale di 5-0 a favore delle marchigiane. I due liberi messi a segno da Olajide spianano la strada alla Pallacanestro Perugia che chiude il primo quarto sul 14-9.

Le biancorosse prendono in mano le redini dell’incontro e si va all’intervallo sul 41-22. Alla fine del terzo quarto il parziale è di 63-32. Ultimo quarto con Cardinali e compagne che amministrano fino al 72-44 finale.

La Pallacanestro Perugia consolida il terzo posto e pensa all’ultima sfida in programma mercoledì 5 aprile, ad Orvieto, dopo il turno di riposo di domenica prossima. Subito dopo Pasqua, via ai playoff per inseguire un sogno.

IL TABELLINO DI SISAS PALLACANESTRO PERUGIA-PORTO SAN GIORGIO BASKET 72-44

Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 11, Riccioni 12, Soli 3, Ricci 8, Aquinardi 2, Murillo 8, Cragnolino 6, Starace 2, Cardinali 2, Bravo, Manganello 8, Vescovi 10. All. Posti, Ass. Bencivenga.

Porto San Giorgio: Induti 2, Maistrini 2, Fancello , Medori 3, Farò 1, Nardoni 2, Gianmarini 2, Lattanzi 6, Nociaro 23, Montelpare 3. All. Saccoccia