Serie B Basket femminile, Derby e titolo d'inverno per la Pallacanestro Perugia

Tutto in un colpo solo per le ragazze della Sisas Pallacanestro Perugia. La miglior prestazione della stagione, un derby vinto con nettezza ed ilgirone d’andata chiuso in vetta.

Partiamo dal dato numerico, la Pallacanestro Perugia batte 79-64 la Pink Terni, nel match valido per la sesta giornata del girone di andata del campionato di serie B di Basket femminile.

Un match vinto con merito, un match condotto già dal primo quarto, salvo il parziale di 5-0 con cui le ragazze ternane aprono la contesa. Poi Nanà mette il primo canestro biancorosso della partita e da lì è una sfida tutta in discesa con un 42-33 all’intervallo per Soli e compagne.

Trascinatrice Kinga Piedel con i suoi 33 punti a referto. Debutto stagionale per Agnese Starace ed il Derby che prende la strada di Perugia.

Questa vittoria permette alle biancorosse di chiudere in testa con una statistica di 5 vittorie ed una solo sconfitte il girone di andata

“Bisogna solo fare gli applausi alle ragazze, a tutte, dalla prima all’ultima – sottolinea coach Francesco Posti a fine gara –. Dovevamo rinunciare ad Eleonora Sartor, Aylin Bravo e, poco prima del match, anche abbiamo dovuto anche fare a meno di Giulia Ricci".

E ancora: "É la vittoria di un gruppo che ha fatto vedere quello di cui è capace in un grande derby che ha regalato soddisfazioni al pubblico. Un grazie speciale va proprio ai nostri tifosi che anche in quest’occasione ci hanno sostenuto dagli spalti del PalaPellini, dandoci quella spinta decisiva”.

IL TABELLINO DI PALLACANESTRO PERUGIA-PINK TERNI 79-64

PALLACANESTRO PERUGIA: Piedel 33, Olajide 11, Soli 2, Nanà 2, Aquinardi 9, Cragnolino 8, Starace, Manganello 6, Vescovi 8. All.: Posti, ass. Bencivenga.

PINK TERNI: Giogli, Conti 14, Burini, Bondziukh, Bartholomew 33, Falbo, Maglio 5, Vapne, Margaritelli 1, Samoylych 4, Keshi 4, Paluello 3. All.: Piermarini, ass. Bimbo.