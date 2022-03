Serie B femminile, buona la prima per la Pallacanestro Perugia: battuta Prato 61-55

Le ragazze di coach Posti superano 61-55 Prato in gara 1 dei quarti di finale del campionato di Serie B di basket femminile. La vittoria arriva al termine di una prova di grinta e carattere; una prova durante la quale Soli e compagne hanno potuto contare, per tutto l'arco dei 40' minuti, sull'incessante supporto del pubblico del PalaPellini.

Partita in grande equilibrio per i primi tre quarti di gara. Nella frazione finale l’esperienza e la solidità difensiva di Perugia ha fatto la differenza. Si torna in campo mercoledì 30 marzo a Prato, palla a due alle 21,15. Obiettivo dichiarato chiudere la serie e strappare il pass per la semifinale contro una tra San Giovanni Valdarno e Pielle Livorno.

“Sarà molto dura e l’abbiamo visto - ha dichiarato a fine gara Coach Francesco Posti, già concentrato su gara 2 - Prato è una squadra che merita più del settimo posto. Servirà grande concentrazione e una prova difensiva super per chiudere il discorso qualificazione. Intanto complimenti alle ragazze per questa prima sfida”.

Il tabellino di Pallacanestro Perugia-Prato 61-55



Pallacanestro Perugia: Olajide 9, Soli 12, Ricci 4, Aquinardi 15, Cernicchi ne, Cragnolino 8, Sartor 5, Bravo ne, Manganello 7, Vescovi, Presta ne, Cardinali 1. All.: Posti, ass. Bencivenga.



Prato: Lastrucci 3, Sautariello 2, Vannucchi 18, Mandroni , Borghesi 7, Rastelli , Bencini 2 Billi 5, Ponzecchi 5 , Popolo 9 , Franchini 4. All. Pavi degli Innocenti, ass. Consorti.