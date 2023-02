Basket Serie B, Pallacanestro Perugia sconfitta ai supplementari da Campobasso

La fase ad orologio del campionato di Serie B di basket femminile inizia con una sconfitta per la Sisas Pallacanestro Perugia. Non basta, infatti, una buona prestazione alle ragazze di Coach Posti che escono sconfitte, ai supplementari, dal Palaselvapiana di Campobasso nel match contro la Magnolia.

Tempi regolamentari che si chiudono sul 47-47 dopo una sfida combattuta punto a punto e sempre sul filo dell’equilibrio. Nel quinto quarto la capolista piazza l’allungo decisivo e chiude sul 53-51.

Vittoria che consente alle molisane di portarsi a più 2 sulle biancorosse che adesso torneranno in campo sabato 4 marzo al PalaPellini, alle 18,30, contro Senigallia, per riprendere subito la marcia.

“Peccato – sottolinea coach Posti a fine gara - perché avere il tiro per vincere la partita al termine dei tempi regolamentari e perdere di 2 dispiace. Sarebbe bastato un episodio in più a nostro favore che invece non ci è stato. Prima di Natale, però, Campobasso ci aveva rullato".

"Stavolta - conclude il tecnico delle biancorosse - invece abbiamo giocato alla pari. Abbiamo speso tanto in difesa, perdendo qualcosina in attacco come confermano le nostre percentuali da tre e al tiro libero. Per giocarci l’A2 dovremo venire a vincere probabilmente qui o a Civitanova. Ma questa è una gara che ci servirà tanto”

Il tabellino di MAGNOLIA CAMPOBASSO-PALLACANESTRO PERUGIA 53-51 (47-47 d.t.r.)

Magnolia Campobasso: Del Sole 14, Mascia, Lallo, Bocchetti 7, Rizzo 2, Moffa 2, Giacchetti 7, Baldassarre 4, Moascarella 12 Vitali 5. All.: Dragonetto, ass. Ladomorzi.

Sisas Pallacanestro Perugia: Olajide 12, Riccioni 3, Soli 6, Ricci 6, Aquinardi 6, Murillo, Cragnolino 11, Starace ne, Cardinali, Manganello 7, Vescovi. All.: Posti, ass. Bencivenga.