Pallacanestro Perugia, la Jolly Acli Livorno vince anche gara 2: ora serve una vittoria

Le ragazze di coach Posti tornano da Livorno con un'altra sconfitta dopo quella incassata sabato 24 in gara 1 della finale playoff del campionato di Serie B di Basket femminile. Questa volta la Jolly Acli Livorno si impone con un netto 53-36 guidando la gara lungo tutto l'arco dei 40 minuti di gioco.

Adesso la Sisas Pallacanestro Perugia ha un solo risultato a disposizione per rimettere in discussione la serie: la vittoria. Si torna sul parquet, quello amico del PalaPellini, domenica 1 maggio, palla a due alle ore 18:30 per gara 3.

L'obiettivo delle ragazze biancorosse è quello di sfruttare i due turni casalinghi per provare a riaprire la serie che al momento è sul 2-0 per le toscane. Ricordiamo che Gara 4 è in programma mercoledì 4 maggio alle ore 21.15, sempre al PalaPellini di Perugia mentre l' eventuale Gara 5 si avrà sabato 7 maggio alle ore 21 a Livorno.



Il tabellino di Jolly Acli Livorno-Sisas Pallacanestro Perugia 53-36



Jolly Acli Livorno: Peric 8, Gallo, Ceccarini 11, Simonetti, Orsini 11, Corti, Garaffoni 4, Sassetti 6, Borsotti, Donadio 4, Evangelista 5, Garcia Leon 4.

All. Betti, ass. Paoli.



Pallacanestro Perugia: Olajide 4, Soli 3, Ricci 4, Aquinardi 9, Cernicchi, Cragnolino ne, Ordonez 2, Sartor 4, Bravo, Manganello, Presta 9, Cardinali 1. All. Posti, ass. Bencivenga.