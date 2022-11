Serie B Basket femminile, la Sisas Pallacanestro Perugia riprende la marcia

La Sisas Pallacanestro Perugia riparte, dopo la sosta, superando 58-59 Porto San Giorgio. Una gara complicata, sofferta fino all’ultimo, con le biancorosse che trovano il sorpasso decisivo nell’ultimo possesso, a 12 secondi dalla sirena. Il successo in terra marchigiana consente a Soli e compagni di restare da sole in vetta, visto il ko di Senigallia, battuta in casa da Civitanova.

“Di buono ci sono i 2 punti. Abbiamo vinto – sottolinea coach Francesco Posti - perché siamo più forti, non perché siamo state più brave. Anzi. Porto San Giorgio avrebbe meritato di più".

E ancora: "L’abbiamo vinta grazie ai nostri valori ma così non va. Sabato prossimo c’è il derby e dobbiamo giocare tutta un’altra partita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assistant coach Antonio Bencivenga: “Una vittoria amara perché maturata all’ultimo tuffo dopo aver sofferto per tutti i 40 minuti. Abbiamo palesato troppi errori. Dobbiamo smettere di pensare agli obiettivi di maggio e, con umiltà, guardare una partita per volta”.

IL TABELLNO DI PORTO SAN GIORGIO-SISAS PALLACANESTRO PERUGIA 58-59

Sisas Pallacanestro Perugia: Piedel 16, Olajide 12, I. Cernicchi, Soli, Nanà, Ricci 9, Stefanelli ne, Aquinardi 5, Cragnolino 15, Starace ne, Manganello, Vescovi 2. All.: Posti, ass. Bencivenga.