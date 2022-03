Serie A2 femminile, terzo quarto fatale: Umbertide cade a Vigarano

Recupero sfortunato per La Bottega del Tartufo Umbertide, che sul campo di Vigarano non riesce a portare a casa la vittoria.

Padrone di casa che partono meglio (20-13 al 10′), poi Umbertide ingrana e a metà partita c’è equilibrio (31-28). A spezzare l’incontro è la terza frazione di gioco, dove Vigarano piazza un 23-12 che di fatto chiude i conti. Nel quarto finale la formazione di Borghi controlla il margine accumulato e supera Umbertide.

Le parole di coach Staccini: “Purtroppo non siamo riusciti a replicare l’energia messa in campo l’ultima partita con un pessimo inizio che ha dato energia a Vigarano; poi siamo leggermente cresciute ma non è bastato per riaprire il match che Vigarano ha meritatamente vinto”.

La partita – Il botta e risposta tra Coser e Baldi apre la contesa tra le due formazioni. Sorrentino e Perini scrivono il primo break (10-6), ma Kotnis sale in cattedra e impatta a quota 11. Vigarano però continua a far male e spinta da Perini e Sorrentino allunga sul 20-11. Il 2+1 di Cabrini sigilla il 20-14 della prima frazione.

Nel secondo periodo Moriconi e Paolocci riportano in scia la formazione di coach Staccini (20-18). Il duo Moriconi-Baldi propizia il vantaggio esterno, ma cinque punti di Perini e due di Coser rimettono Vigarano davanti, sul 29-24. Stroscio e Olajide rendono meno amaro il passivo, con il primo tempo che si chiude 31-28.

Dopo l’intervallo lungo ci si aspetta una scossa da parte della PFU, ma è Vigarano ad avere un ritmo differente: Sorrentino, Sarni e De Rosa propiziano il più nove, mentre Paolocci è la prima ad andare a referto per le ospiti. Trama che però non cambia, con Coser e Sorrentino a spingere Vigarano sul 45-31. Baldi e Giudice provano a limitare i danni (48-35), ma la squadra di Borghi è in pieno controllo e con i punti di Capri sigilla il terzo periodo sul 54-40.

Nell’ultima frazione Stroscio prova a dare un sussulto alle compagne (57-43), ma Sarni e Coser rimettono diciassette punti di scarto tra le due compagini. Pompei e Stroscio son le ultime a mollare (61-51), ma è ormai troppo tardi e Perini e Sarni mandano i titoli di coda dalla lunetta. Il finale recita 66-56.

Il tabellino ufficiale di Pallacanestro Vigarano – La Bottega del Tartufo Umbertide 66-56

Pallacanestro Vigarano: Sorrentino 10, De Rosa 4, Perini 18, Coser 14, Sarni 11, Olodo 2, Dentamaro, Bagnoli ne, Farina, Pepe ne, De Liso ne, Capra 7. All. Borghi

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei 4, Giudice 5, Kotnis 5, Cabrini 9, Baldi 9, Olajide 2, Bartolini ne, Stroscio 10, Moriconi 4, Paolocci 5, Gambelunghe 3. All. Staccini