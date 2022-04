Immensa Kotnis, decisiva Giudice: Umbertide batte anche Matelica

Sudata, sofferta ma sicuramente meritata. Umbertide dimostra carattere e dopo un primo quarto da incubo, riesce a regolare Matelica al termine di una gara incredibile. Decisivo nel finale un tiro da tre punti di Giudice, che vale il vantaggio decisivo. Menzione particolare per Kotnis, Mvp della contesa con 28 punti e 9 rimbalzi.

Le parole di coach Staccini: “Siamo stati bravi a ribaltare e vincere una partita giocata con un’intensità da playoff contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato ed è molto ben organizzata da coach Cutugno. Il nostro approccio difensivo è stato molto soft concedendo troppi canestri facili, poi piano piano abbiamo aumentato l’energia e rimontato un passivo importante. Nel secondo tempo è stata poi decisiva la nostra presenza a rimbalzo offensivo che ci ha permesso di avere parecchi secondi tiri”.

La partita – Parte bene Umbertide che con sei punti timbrati da Kotnis vola subito sul 7-2. La reazione di Matelica non si fa attendere: Pallotta e Aispurua fanno meno uno, con Michelini e Gramaccioni a timbrare il sorpasso sul 10-11. Gramaccioni colpisce da tre punti, Gonzales infila cinque punti in un amen e Matelica trova il primo allungo sul 10-19 con Staccini obbligato al minuto di sospensione. Trama che non cambia con Gramaccioni e Ardito a sigillare il 12-25 del primo periodo.

Nella seconda frazione il registro è ben diverso: Stroscio e Kotnis piazzano subito sei punti in fila che riportano in scia La Bottega del Tartufo costringendo le ospiti al minuto di sospensione sul 18-25. Gonzales sblocca le compagne, ma Kotnis e Stroscio continuano a macinare punti trascinando fino al 29-30 la squadra di Staccini. Zamparini e Gramaccioni ridanno due possessi di margine, ma Kotnis e Giudice insaccano il 34-36. Mini break ospite nel finale, con Gramaccioni a dare ossigeno alle marchigiane avanti 34-41 a metà gara.

Al rientro in campo Zamparini e Gramaccioni rimettono la doppia cifra di margine tra le due compagini (36-48), ma due triple di Pompei e Giudice tengono in scia la formazione di Staccini. Baldi e Moriconi spingono ulteriormente le padrone di casa, che si riavvicinano a meno due sul 47-49. Nel finale di quarto sono ancora Gramaccioni e Zamparini a mettersi in mostra, regalando il 49-54 alla formazione di coach Cutugno.

Quarta frazione ricca di emozioni: Kotnis e Stroscio suonano la carica salendo in cattedra con sei punti di fila, che valgono il sorpasso sul 55-54. Gonzales, Albanelli e Zamparini replicano colpo su colpo, ma Umbertide non è da meno e con Baldi e Stroscio impatta a quota 65. Si entra così negli ultimi due giri di orologio, dove è Giudice a prendersi la scena con la tripla che spezza l’equilibrio dando a Umbertide tre punti di vantaggio. Albanelli trova il meno uno, Pompei dalla lunetta fa 1/2 ma Aispurua fallisce la tripla successiva lasciando avanti la PFU 69-67. L’antisportivo a Pallotta sembra chiudere i conti, ma clamorosamente prima arriva lo 0/2 di Pompei poi la palla persa da Giudice sulla rimessa a disposizione. Matelica chiama minuto di sospensione, ma al rientro in campo Zamparini non trova i due punti del pareggio scatenando la festa di Umbertide.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo Umbertide – Halley Thunder Matelica 69 – 67 (12-25, 34-41, 49-54, 69-67)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 4 (0/1, 1/1), Giudice* 13 (0/1, 3/7), Bartolini NE, Kotnis* 28 (10/16, 2/5), Cabrini*, Stroscio 15 (3/4, 1/2), Moriconi 3 (0/2, 1/6), Paolocci, Gambelunghe NE, Baldi* 6 (2/4 da 2), Cassetta. Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/32 – Tiri da 3: 8/27 – Tiri Liberi: 15/20 – Rimbalzi: 43 19+24 (Kotnis 9) – Assist: 6 (Pompei 3) – Palle Recuperate: 8 (Moriconi 3) – Palle Perse: 12 (Pompei 4)

HALLEY THUNDER MATELICA: Ridolfi NE, Stronati NE, Albanelli 7 (2/2, 1/2), Ardito 2 (1/1 da 2), Gramaccioni* 20 (5/10, 2/5), Gonzalez* 18 (4/6, 2/6), Zamparini 11 (4/5, 1/2), Aispurua* 2 (1/5, 0/3), Michelini* 2 (1/2 da 2), Pallotta* 5 (2/3, 0/1), Franciolini, Offor NE. Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 20/36 – Tiri da 3: 6/19 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 27 7+20 (Pallotta 5) – Assist: 3 (Gonzalez 2) – Palle Recuperate: 6 (Gramaccioni 3) – Palle Perse: 14 (Gonzalez 4) – Cinque Falli: Pallotta

Arbitri: Consonni C., Vicentini E.