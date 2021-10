Serie A2 Femminile, terza vittoria per Umbertide: a Cagliari finisce 46-53

Al termine di una partita combattuta punto a punto La Bottega del Tartufo Umbertide sbanca il PalaCus di Cagliari e centra la terza vittoria su quattro gare nel campionato di Serie A2 di Basket Femminile. Dopo un primo tempo opaco, le ragazze di Caoch Staccini salgono in cattedra e grazie ad una prestazione sontuosa di Federica Pompei e Aneta Helena Kotnis centrano l'intera posta.

La partita. Nel primo quarto parte fortissimo il Cus Cagliari che infligge ad Umbertide un parziale di 7-0. Poi le umbre si mettono meglio in campo e a 2:45 dalla fine del tempo agganciano le padrone di casa. La frazione prosegue punto a punto e si chiude sul 15-13.

Il secondo quarto ricalca il tema del primo con Cagliari che a 6:39 è avanti di 8 e Umbertide che prima arranca ma poi si assesta, reagisce e al termine del tempo limita il parziale al 27-23.

Al ritorno sul parquet dopo l'intervallo lungo La Bottega del Tartufo annulla il break e a 5:19 passa avanti sul 29-31. A questo punto coach Federico Xaxa amplia la rotazioni ed il Cus torna avanti aggiudicandosi il parziale, 11-10 e andando al quarto decisivo sul 35-33,

Nei primi minuti dell'ultimo quarto Cagliari dimostra di voler centrare l'intera posta. A 7:45 un tiro in sospensione di Prosperi porta il Cus sul 40-35. Ma a quel punto la luce per la padrone di casa si spegne e si accende quella di Federica Pompei che inizia a raccogliere rimbalzi e a segnare da ogni posizione.

Una bomba da tre a 2:14 4 dal termine segna il solco decisivo, 44-49 il parziale. Le rossoblu nel minuto finale sbagliano un paio di soluzioni mentre Umbertide azzecca davvero tutto. Finisce 46-53 con la umbre che fanno festa.

Le migliori. La MVP della serata è senza ombra di dubbio Federica Pompei che mette a referto 17 punti e 7 rimbalzi. Molto bene anche Aneta Helena Kotnis che raccoglie 10 rimbalzi e segna 7 punti. Per Cagliari bene Prosperi e Ljubenovic che chiudono il tabellino in doppia cifra.

Il tabellino ufficiale di Cus Cagliari-La Bottega del Tartufo Umbertide 46-53. Parziali: 15-13; 12-10; 11-10; 8-20

Cus Cagliari: Puggioni A. 2 Caldaro E. 3 Saias S. 9 Prosperi G. 10 Ljubenovic A. 10 Serra M. ne Martis C. ne Striulli E. (C) ne Cecili G. 5 Niola R. 7 Piludu C. ne

La Bottega del Tartufo Umbertide: Pompei F. 17 Giudice F. (C) 8 Kotnis A. 7 Cabrini A. 4 Baldi B. 2 Olajide B. 6 Speziali S. ne Stroscio B. 5 Moriconi I. 0 Paolocci G. 4