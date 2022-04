Peresson beffa Umbertide, vince San Giovanni Valdarno 59-61

Finale amaro per Umbertide. Al termine di una gara ben giocata, la formazione di coach Staccini è costretta ad arrendersi alla capolista San Giovanni Valdarno. Decisivo è un tiro di Peresson, che a un secondo dalla fine decide l’incontro. Per la PFU non bastano i 14 punti di Kotnis.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto una grande partita contro la miglior squadra del campionato, purtroppo gli episodi nel finale ci hanno condannato ma resta la grande prestazione che ci da la consapevolezza di potercela giocare con tutti ed di essere pronti per questo finale di stagione dove possiamo recitare veramente un ruolo da protagonista”.

La partita – Avvio in salita per la PFU, che subisce i canestri di Cvijanovic e Vespignani per l’1-6. Kotnis e Cabrini impattano a quota 6, ma è San Giovanni Valdarno ad avere il pallino del gioco e con la tripla di Ramò e i canestri di Cvijanovic e Vespignani è 8-15. Staccini opta per chiamare timeout ed è una pausa che rigenera Umbertide che spinta da Giudice, Paolocci e Moriconi rientra prepotentemente in partita, chiudendo sul 16-17 la prima frazione.

Nel secondo quarto c’è equilibrio sul parquet, con Kotnis da una parte e Lazzaro-Milani dall’altra a rispondersi colpo su colpo per il 24-24. Pompei colpisce dall’arco, poi è il turno di Moriconi con Umbertide che vola sul 32-28. Il botta e risposta tra Vespignani e Giudice vale il 34-30 a fine primo tempo.

Dopo l’intervallo è Bove a mettersi in evidenza, con la capitana di San Giovanni Valdarno che prima mette quattro punti per la parità, poi firma la tripla del sorpasso sul 37-40. Giudice e Kotnis rimettono avanti la PFU, ma ancora Bove insacca da tre punti obbligando Staccini al timeout. La capitana della Bruschi fa più cinque, ma Stroscio e Paolocci replicano immediatamente mentre il 2/2 di Milani vale il 48-49 dopo trenta minuti.

L’ultimo quarto vede le due compagini calare di ritmo, con i canestri che lascian spazio agli errori. Stroscio firma subito il vantaggio interno, poi sale in cattedra Olajide con la Bruschi che tocca il 53-56. Umbertide però non molla: Kotnis fa meno uno, poi è una straripante Baldi con due canestri in fila a lanciare Umbertide sul 59-56. Il finale è ricco di emozioni: Vespignani fa 2/2 per il 59-58, poi sono una serie di errori sui due lati del campo a lasciare invariato il punteggio.

Quando sembra ormai fatta, è Peresson a beffare Umbertide con la numero venti ospite che a un secondo dal termine piazza una tripla senza senso per il 59-61. Staccini ci prova con un timeout, ma la rimessa di Kotnis non va a buon fine e la Bruschi può così festeggiare sul 59-61.

Il tabellino di LA BOTTEGA DEL TARTUFO PF UMBERTIDE-BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO 59 61 (16-17, 34-30, 48-49)

Umbertide: Pompei 3, Giudice 8, Bartolini ne, Kotnis 14, Cabrini 7, Stroscio 8, Moriconi 6, Paolocci 4, Gambelunghe, Baldi 9, Cassetta ne. All.Staccini

San Giovanni Valdarno: Vespignani 8, Olajide 6, Lazzaro 3, Gatti, Ramò 3, Milani 6, Sontska ne, Bove 17, Peresson 9, Cvijanovic 9. All.Matassini s