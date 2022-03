Umbertide centra il colpo, sconfitta in volata la Blue Lizard Capri

Vittoria importante per la formazione di coach Staccini, che passa sul parquet del Pala Barbuto. Gara intensa quella contro Capri, con le partenopee che partono decisamente meglio, toccando nove punti di scarto a metà del secondo quarto (30-21). Umbertide però è brava a rimanere a galla e a ricucire canestro dopo canestro andando al riposo sotto di sei lunghezze sul 34-28.



Decisamente un copione differente dopo l’intervallo: Giudice e compagne rientrano con la faccia giusta, trovando nelle battute finali del terzo quarto tre triple, due di Moriconi e una di Paolocci, che ribaltano il punteggio sul 54-56. Nell’ultima frazione Capri torna più volte al comando, ma nel finale è un canestro di Kotnis a decidere la contesa. Top scorer Baldi con 17 punti.

Le parole del vice allenatore Michele Crispoltoni: “Prestazione di grande carattere da parte della squadra che ha saputo reagire ad un primo tempo complicato in cui faticavamo a trovare ritmo in attacco. Sicuramente sono state decisive una difesa collettiva molto solida e la tanta energia messa nel secondo tempo. Questa vittoria era molto importante per concretizzare il grande lavoro delle ragazze in settimana e non era per niente scontata. Ora c’è da continuare come abbiamo finito stasera e mantenere alta concentrazione in vista dei prossimi impegni decisivi per la griglia playoff”.

La partita – Parte subito forte la formazione di coach Staccini, che con Pompei, Baldi e Kotnis firma il primo break sul 4-10. Bovenzi e Dacic smuovono la formazione di casa (8-10), ma Pompei tiene a due possessi di margine il vantaggio. Dacic e Giuseppone ricuciono il passivo, firmando il 14-14 al decimo.

Nella seconda frazione succede l’opposto: Umbertide inizia troppo soft e Capri punisce ogni azione piazzando un break di 10-3 che vale il più sette interno dopo la tripla di Bovenzi. Giudice e Pompei smuovono il punteggio della PFU, che torna a contatto con il meno cinque di Baldi, sul 30-25. Cabrini fa meno due dall’arco, ma alle partenopee basta un timeout per riprendere la bussola del gioco e andare all’intervallo al comando grazie a Dacic e Bovenzi sul 34-28.

Dopo l’intervallo Kotnis e Baldi suonano la carica (34-32), ma Rios e Bovenzi provano a spegnere l’entusiasmo riportando Capri avanti di nove sul 41-32. Due triple di Giudice e Stroscio tengono in scia La Bottega del Tartufo (45-40), mentre i canestri di Giudice e Baldi tengono il margine su un singolo possesso (47-45). Finale di quarto tutto della formazione di coach Staccini, che con due triple di Moriconi e una di Paolocci trova il sorpasso sul 54-56.

L’ultima frazione è un continuo cambio di padrone al comando del gioco: Panteva e Rios mettono davanti Capri (59-58), ma Baldi e Paolocci firmano il sorpasso Umbertide sul 59-62. Si continua sull’onda dell’equilibrio: ai canestri di Panteva e Bovenzi (65-62), replica una scatenata Moriconi per il 67-67. Nel finale è una tripla di Kotnis a risultare poi decisiva, con Capri che non trova più la via del canestro dal campo e l’1/2 di Bovenzi serve solo a sancire il 68-70 finale.

Il tabellino ufficiale di La Bottega del Tartufo PF Umbertide; Blue Lizard Capri 68-70 (14-14, 34-28, 54-56, 68-70)



BLUE LIZARD BASKET CAPRI: Farace NE, Rios* 13 (5/8, 0/3), Bovenzi* 20 (8/11, 0/3), Porcu, Panteva* 5 (1/3, 1/1), Gallo* 4 (1/2, 0/2), De Rosa NE, Martines 7 (2/5, 1/1), Manfre' NE, Giuseppone 2 (0/3 da 2), Dacic* 17 (8/14 da 2) Allenatore: Falbo P.



Tiri da 2: 25/46 - Tiri da 3: 2/10 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 35 5+30 (Dacic 11) - Assist: 13 (Rios 5) - Palle Recuperate: 5 (Martines 2) - Palle Perse: 15 (Gallo 4)



LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 8 (3/5, 0/1), Giudice* 9 (2/5, 1/4), Bartolini NE, Kotnis* 8 (2/8, 1/3), Cabrini* 5 (1/5, 1/4), Stroscio 5 (1/3, 1/2), Moriconi 11 (1/2, 2/4), Paolocci 7 (2/5, 1/3), Gambelunghe NE, Baldi* 17 (7/11, 1/1) Allenatore: Staccini M.



Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 36 9+27 (Baldi 10) - Assist: 14 (Moriconi 4) - Palle Recuperate: 4 (Giudice 1) - Palle Perse: 14 (Cabrini 3)



Arbitri: Orazi D., Gai D.