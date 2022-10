La P.F. Umbertide piazza il bis: battuta Ancona con un netto 72-54

Umbertide fa due su due in campionato e dopo aver espugnato Cagliari, festeggia il debutto casalingo superando Ancona. Gara decisa nella prima parte, quando la formazione di Staccini è riuscita a scavare un buon margine andando al riposo avanti di 11.

Nella ripresa Ancona ha provato a riaprire i giochi, ma la PFU ha saputo rispondere con grande energia strappando la seconda vittoria stagionale. In crescita D’Angelo (14pt e 3 rb) e Savatteri (11pt), mentre in doppia cifra finiscono anche Stroscio (14) e Pompei (11).

Le parole di coach Staccini: “Ci tenevamo a confermare le buone sensazioni avute nella prima partita, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi che sono accorsi veramente numerosi, e siamo riusciti a giocare una buona pallacanestro per tutti i 40 minuti riuscendo a respingere ogni tentativo di Ancona di rientrare; sicuramente la strada è quella giusta ma non si può abbassare mai la guardia in un campionato che si preannuncia molto equilibrato”.

LA PARTITA – Avvio di gara nel segno di Pompei, con la play della PFU a scrivere il 5-0. Rimi e Bona sbloccano le ospiti, ma la formazione di Staccini ha subito il giusto atteggiamento e con Stroscio e Savatteri, tocca il 17-8. D’Angelo e Paolocci aumentano il margine tra le due squadre, con la sola Mataloni in grado di limitare il passivo sul 24-17 della prima sirena.

Anche nel secondo periodo la trama non cambia: Stroscio e D’Angelo fanno più dieci (29-19 prima, 31-21 poi), con le ospiti che continuano a far fatica sul fronte offensivo. Mataloni prova a ricucire nuovamente (35-27), ma la PFU è in controllo e dalla lunetta archivia la prima metà sul 38-27.

Dopo l’intervallo la squadra di Staccini prova subito a spingere, volando sul più quattordici con la bomba di Pompei. Ancona però è brava a non disunirsi e in una frazione in cui si segna davvero poco, trova in Diane e Mataloni le protagoniste per tenere aperto l’incontro, con la formazione di Castorina che prova a riavvicinarsi fino al 49-44 del trentesimo.

Negli ultimi dieci minuti, Umbertide torna a mostrare il carattere della prima metà: D’Angelo va subito a segno, poi salgono in cattedra Boric e Stroscio infiammando il PalaMorandi con i canestri del più dodici. Ancona non riesce più ad attaccare con lucidità e ancora una volta è Stroscio a gasare i tifosi sugli spalti, firmando il 61-47. D’Angelo e Boric scrivono più diciotto, lanciando i titoli di coda con tre minuti d’anticipo. Il finale è così pura amministrazione: Umbertide vince 72-54.

Il tabellino di PALLACANESTRO FEMMINILE UMBERTIDE – BASKET GIRLS ANCONA 72-54 (24-17; 14-10; 11-17; 23-10)

UMBERTIDE: Pompei 16, Bartolini, D’Angelo 13, Scarpato 3, Boric 9, Stroscio 15, Paolocci 8, Gambelunghe, Savatteri 8, Cassetta, Cupellaro, Avonto ne. All.: Staccini

BASKET GIRLS: Rimi 4, Bona 9, Mataloni 16, Albanelli, Gianangeli 2, Mandolesi, Diane’ 9, Pelliccetti 3, Yusuf 6, Maroglio 5, Pelizzari ne, Garcia ne. All.: Castorina; vice: Montanari; ass.: Recanatini; prepar.: Crucitti