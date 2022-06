Serie A2 femminile, si separano le strade di Beatrice Baldi e la PF Umbertide

Per la PF Umbertide, archiviata la stagione 2021-22, è tempo di voltare pagina e guardare al futuro. Si parte con i saluti: dopo due stagioni ricche di soddisfazioni si separano le strade sportive de La Bottega del Tartufo e Beatrice Baldi.

Beatrice Baldi è arrivata ad Umbertide nella stagione 2020-2021 ed in due stagioni, grazie al lavoro svolto con coach Staccini ed un ambiente che le ha permesso di esprimersi al meglio, è cresciuta moltissimo tanto da finire nel mirino di diversi club di Serie A1, in particolare della E-Work Faenza club dove la pivot classe 2000 ha già giocato nella stagione 2019-2020.

Con la PF Umbertide la Baldi si è tolta diverse soddisfazioni anche dal punto di vista di squadra, collezionando due qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia, un quarto di finale (2021) ed una finale playoff (2022). "La società e tutti i tifosi - si legge in una nota di stampa del club - salutano con affetto Beatrice augurandole il meglio per il suo futuro"