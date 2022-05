Serie A2 femminile, Patti mantiene il fattore campo e costringe Umbertide a Gara 3

Servirà gara 3 tra PF Umbertide e Alma Basket Patti, in programma Domenica al PalaMorandi. La formazione di coach Staccini esce infatti sconfitta dal Pala Serranò: dopo due quarti in perfetto equilibrio, al rientro in campo Pompei e compagne toccano anche il più sei metà frazione prima di subire un break di 15-3 nella seconda parte. Patti trova così il +6 dopo 30′ di gioco e nel quarto periodo amministra il vantaggio, allungando poi nei minuti finali. Top scorer per La Bottega del Tartufo Pompei, autrice di 23 punti sul referto finale.

Le parole di coach Staccini: “Complimenti a Patti che ha vinto meritatamente, ma sono veramente orgoglioso delle ragazze che hanno lottato per quaranta minuti in un’ambiente molto caldo. Ora giocheremo gara3 in casa e abbiamo bisogno veramente di una grande risposta e spinta del nostro pubblico per provare a raggiungere una finale che sarebbe storica”.

La partita – Avvio di gara nel segno di Pompei e Kotnis, con Umbertide che si porta 0-5. Miccio e Toure impattano, ma i canestri di Giudice e Cabrini valgono il 5-10 esterno. Verona riporta in parità le due squadre (12-12), con l’equilibrio che resiste fino a fine primo quarto sul 16-16.

Nella seconda frazione il copione è praticamente lo stesso: Botteghi, Miccio e Toure firmano il 23-18, ma Kotnis e Pompei tengon incollata la PFU sul 25-24. Botta e risposta tra Baldi e Chiarella, mentre Toure col piazzato trova il nuovo più tre Patti. L’ultimo sussulto è quello di Paolocci, che dall’arco trova il 31-31 a metà partita.

Al rientro in campo Giudice e Kotnis spezzano l’equilibrio, con la formazione di Staccini che tocca il più sei sul 37-43. Patti però reagisce e trascinata da Toure e una straordinaria Verona ricuce sul 43-45. Baldi e Giudice ridanno il più cinque, ma un 11-0 tutto di Mccio ribalta completamente l’incontro con Patti che al trentesimo conduce 54-48.

Nell’ultimo periodo Giudice e Pompei suonano la carica (59-54), ma una tripla pazzesca di Miccio riallontana Patti sul 62-55. Toure fa più nove, ma una tripla di Pompei e un contropiede di Cabrini tengono aperta la partita sul 64-60 che obbliga Buzzanca a chiamare timeout. Verona dall’arco spezza l’equilibrio (67-60), poi è Botteghi a propiziare ulteriormente la fuga pattese sul 70-60.

Umbertide non trova più la via del canestro, al contrario Miccio insacca il più dodici che sa tanto di titoli di coda. Il finale serve infatti a sancire il punteggio: Patti supera Umbertide 76-66, sarà così decisiva gara 3 per stabilire la seconda finalista del girone Sud.

Il tabellino di Alma Basket Patti – La Bottega del Tartufo Umbertide 76- 66 (16-16, 31-31, 54-48, 76-66)

ALMA BASKET PATTI: Toure* 15 (7/15 da 2), Micovic 2 (1/2, 0/1), Botteghi* 6 (1/2, 1/4), Dell’Orto, Iuliano* 2 (1/2, 0/3), Chiarella 6 (2/2 da 2), Miccio* 25 (2/6, 6/11), Verona* 20 (7/10, 2/4), Gualtieri, Bardare’ NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 21/39 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 5/9 – Rimbalzi: 36 6+30 (Verona 10) – Assist: 29 (Iuliano 8) – Palle Recuperate: 4 (Iuliano 2) – Palle Perse: 11 (Squadra 2)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 23 (3/4, 3/8), Giudice* 11 (4/4, 0/3), Bartolini NE, Kotnis* 11 (4/7, 0/1), Cabrini* 6 (3/6, 0/4), Stroscio, Moriconi 4 (1/2 da 3), Paolocci 3 (0/2, 1/3), Gambelunghe, Baldi* 8 (4/11 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/35 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 15/21 – Rimbalzi: 32 5+27 (Kotnis 7) – Assist: 10 (Pompei 6) – Palle Recuperate: 2 (Pompei 1) – Palle Perse: 10 (Giudice 4)