Serie A2 femminile, Umbertide fantastica: batte l'Alma Patti e vola in finale

Una stagione meravigliosa, con un finale tutto ancora da scrivere. Umbertide si regala la finale del girone Sud contro la corazzata San Giovanni Valdarano (gara 1 Sabato 29 in Toscana). Una partita non facile, al contrario di quella che fu gara 1, con Patti che si presenta con la faccia giusta e un avvio che fa da trama a ciò che sarà l’incontro.

Umbertide però è gagliarda, risponde alla prima spallata con Kotnis e Moriconi che evitano la fuga ospite. Ne escono così un secondo e terzo periodo equilibrato, con le due formazioni a rispondersi colpo su colpo. Nel quarto e decisivo periodo sono Kotnis e Moriconi a prendere in mano l’inerzia della gara, trascinando al successo e al passaggio del turno una straordinaria Umbertide. Menzione speciale per l’ala polacca, autrice di una doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo fatto l'ennesima grande prova di carattere riuscendo a battere un ottimo avversario, con una grande prova di collettivo. Siamo molto felici ed entusiasti di poter giocare una finale promozione dove proveremo a dare tutto quello che abbiamo”.

La partita - Avvio di gara tutto di Patti: Miccio e Botteghi sbloccano il punteggio, poi s'iscrivono Toure e Iuliano per il 0-9 esterno. Kotnis firma i primi punti di Umbertide, ma Verona replica con il più dieci. Baldi e Kotnis svegliano la Pfu, che con i liberi di Pompei torna a contatto sul 10-12. Micovic ridà sei punti di margine a Patti, ma il finale è tutto della formazione di Staccini che con Cabrini e Moriconi trova la parità sul 19-19.

Anche il secondo quarto vive sull’onda dell’equilibrio: Toure porta avanti Patti, ma Stroscio e Kotnis replicano con il 26-25. Giudice e Baldi scrivono il più sei, ma la formazione di Buzzanca ricuce nel finale e con i canestri di Verona e Toure è 33-33 alla pausa lunga.

Nel terzo quarto è una tripla di Miccio a riaprire la contesa, con Botteghi che risponde a Kotnis per il 34-38. Moriconi e Stroscio impattano a quota 41, mentre è una tripla di Paolocci a infiammare il PalaMorandi sul 46-43. Micovic in lunetta tiene in scia le ospiti, ma i liberi di Moriconi permettono alla squadra di Staccini di chiudere avanti sul 50-49.

Nell’ultima frazione Umbertide parte subito forte con Baldi e Stroscio a siglare il più quattro. Patti fatica a trovare la via del canestro e così Kotnis e Cabrini mettono otto punti di margine tra le due squadre, scrivendo il 59-51 a metà frazione.

La numero sei in maglia PFU si ripete poco dopo, con la doppia cifra di scarto che scatena il rumoroso tifo del PalaMorandi. Verona prova è l’ultima a mollare tra le fila di Patti (63-56 al 38’), ma è ormai troppo tardi e Baldi prima e Moriconi poi mandano i titoli di coda all’incontro (67-56 al 39’). L’ultimo minuto serve solo a sancire il punteggio finale: Umbertide vince 68-63.





Il tabellino di La Bottega del Tartufo Umbertide - Alma Basket Patti 68 - 63 (19-19, 33-33, 50-49, 68-63)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 4 (0/2, 0/3), Giudice* 5 (1/2, 1/2), Bartolini NE, Kotnis* 19 (8/14 da 2), Cabrini* 5 (1/2, 0/3), Stroscio 9 (1/2, 2/2), Moriconi 12 (2/2, 2/4), Paolocci 3 (1/1 da 3), Gambelunghe NE, Baldi* 11 (4/11 da 2), Cassetta NE

Allenatore: Staccini M.



Tiri da 2: 17/35 - Tiri da 3: 6/15 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 37 9+28 (Kotnis 13) - Assist: 11 (Moriconi 4) - Palle Recuperate: 5 (Baldi 2) - Palle Perse: 16 (Pompei 3) - Cinque Falli: Stroscio

ALMA BASKET PATTI: Toure* 14 (4/14, 0/2), Micovic 10 (2/4 da 2), Botteghi* 4 (2/3, 0/1), Dell'orto, Iuliano* 3 (0/2, 1/2), Chiarella, Miccio* 7 (2/4, 1/4), Verona* 23 (7/8, 2/3), Gualtieri 2 (1/1 da 2), Bardare' NE

Allenatore: Buzzanca M.



Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 4/13 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 25 4+21 (Toure 5) - Assist: 4 (Toure 1) - Palle Recuperate: 4 (Miccio 3) - Palle Perse: 12 (Verona 5)



Arbitri: Gai D., Orazi D.