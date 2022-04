Serie A2 femminile, sconfitta indolore per Umbertide a Selargius

Si chiude con una sconfitta il campionato di Umbertide. La formazione di coach Staccini cede sul campo del Selargius ma complice la sconfitta di Firenze, è terzo posto nel girone Sud!! Un grande traguardo per la PFU, che si conferma ancora una volta ai piani alti della classifica. Nei playoff i quarti di finale vedranno La Bottega del Tartufo sfidare ancora Selargius.

Le parole di coach Staccini: “Oggi abbiamo chiuso la stagione con un buon test che ci è servito per arrivare con fiducia ai play-off, peccato per il terzo quarto dove non siamo stati in grado di pareggiare il loro livello di energia".

E ancora: "Possiamo fare un bilancio della stagione regolare molto positivo, visto che, con la conquista del terzo posto, siamo riusciti addirittura a migliorare il piazzamento di anno scorso, oltre e a conquistare ancora le Final4 di Coppa, dove non abbiamo sfigurato contro l’imbattuta Crema".

"Adesso - conclude Staccini - ci prepareremo al meglio per continuare a fare bene nei playoff, che giocheremo con il fattore campo a favore, con la speranza di avere tanta gente che verrà a sostenerci”.

LA CRONACA – Parte bene Umbertide, con Baldi e Giudice a scrivere lo 0-7 iniziale. Selargius si sveglia rapidamente e con sette punti in fila di Cutrupi impatta. Rosellini e Ceccarelli firmano il vantaggio interno, ma Giudice, Baldi e Kotnis rispondono per le rime siglando il 14-19 a tabellone. Ceccarelli ed El Habbab pareggiano ancora, ma l’ultimo acuto è quello di Moriconi per il 19-21 alla prima sirena.

Anche nel secondo periodo il copione non cambia: Stroscio e Paolocci allungano sul 21-25, ma puntualmente Selargius trova punti da un’ispirata Kostantinova per il 25-25. Botta e risposta Paolocci Cabrini da una parte, Kostantinova Rosellini dall’altra con la numero cinque giallonera che trova due triple in un amen per il 33-30. Nel finale di quarto però Umbertide ritrova inerzia e con Paolocci ma soprattutto Baldi riesce a ribaltare il punteggio, andando al riposo sul 36-38.

Dopo l’intervallo è però Selargius ad aver maggior concretezza offensiva: Ceccarelli ed El Habbab salgono di tono, con Kostantinova che continua nel suo show personale timbrando il 47-41 a metà frazione. Baldi e Stroscio provano a limitare i danni (48-45) ma Umbertide continua a litigare col canestro ed El Habbab e Mura timbrano il più dieci a tabellone sul 55-45.

L’1/2 di Pompei e Cutrupi sancisce il 66-56 a dieci minuti dalla fine. Nell’ultima frazione Selargius vola a più tredici con Ceccarelli ed El Habbab (63-50 al 33′), ma Umbertide non molla e spinta da Pompei ricuce prepotentemente sul 63-58 che riapre i giochi. Selargius però trova ancora nuove giocate da Cutrupi e Kostantinova, ritrovando la doppia cifra di margine sul 70-60. Giudice fa meno sette, ma è ormai troppo tardi e serve solo a rendere meno pesante il margine finale sul 70-63.

Il tabellino di Techfind San Salvatore Selargius – La Bottega del Tartufo Umbertide 70 – 63 (19-21, 36-38, 56-46, 70-63)

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Corongiu NE, Vargiu NE, Rosellini* 13 (2/3, 3/6), El Habbab* 12 (3/7, 1/1), Mura 4 (1/4 da 2), Pandori, Pinna, Cutrupi* 15 (6/8 da 2), Valenti NE, Ceccarelli* 12 (1/6, 3/4), Demetrio Blecic NE, Konstantinova* 14 (5/11, 1/2)

Allenatore: Fioretto R.

Tiri da 2: 18/40 – Tiri da 3: 8/13 – Tiri Liberi: 10/17 – Rimbalzi: 36 6+30 (El Habbab 10) – Assist: 15 (Konstantinova 5) – Palle Recuperate: 5 (El Habbab 3) – Palle Perse: 11 (Cutrupi 3) – Cinque Falli: El Habbab

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 18 (2/5, 3/4), Giudice* 11 (1/3, 3/5), Bartolini, Kotnis* 5 (1/8, 1/2), Cabrini* 2 (1/2, 0/2), Stroscio 6 (2/3, 0/3), Moriconi 2 (1/2, 0/4), Paolocci 5 (1/2, 1/1), Gambelunghe 3 (0/1, 1/2), Baldi* 11 (5/9 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 14/35 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 8/9 – Rimbalzi: 29 6+23 (Baldi 9) – Assist: 13 (Pompei 9) – Palle Recuperate: 6 (Cabrini 3) – Palle Perse: 12 (Moriconi 3)